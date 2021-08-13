Тверской районный суд Москвы арестовал в пятницу на 15 суток участницу Pussy Riot Риту Флорес из-за за сторис в инстаграме с вокалистом Tokio Hotel Биллм Каулитцом. На картинке его голова была смонтирована с телом мужчины в форме СС с нарукавной повязкой со свастикой. Об этом сообщает "Медиазона".

Активистка была задержана накануне днём на выходе из спецприёмника в Москве. Там она отбывала 15 суток по статье о невыполнении требований полицейских. В спецприемнике у неё была обнаружена коронавирусная инфекция нового типа. На несколько дней её переводили в больницу.

Ранее таким же образом – на выходе из спецприемника – задерживали и других участников Pussy Riot. По два ареста подряд получали Вероника Никульшина, Мария Алёхина и Александр Софеев. После повторных задержаний Никульшина и Софеев покинули Россию.