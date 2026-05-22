Учеников красноярской школы сводили на экскурсию в скотобойню

14-летних учеников школы в поселке Малиновка Ачинского округа Красноярского края сводили на экскурсию в местную скотобойню, где их отвели в убойный цех и предложили сфотографироваться на фоне разделанных туш. Администрация Ачинского района начала проверку.

Местное издание "ОСА" со ссылкой на родителей школьников пишет, что в апреле была организована поездка в колбасный цех одного из предприятий посёлка. Девочек и мальчиков разделили на две группы. Девочкам сначала показали колбасный цех, где все было "чисто, технологично и познавательно", а затем повели в убойный цех.

"Когда дети поняли, что их привезли в убойный цех, некоторые вообще отказались туда заходить. Девочкам еще предлагали фотографироваться на фоне разделанных туш животных. У ребёнка был шок", – рассказала мать одной из школьниц. Родителям в школе, как утверждается, заявили, что других учеников раньше возили на предприятие, но "эти оказались чувствительные".

В администрации Ачинского округа РЕН ТВ сообщили, что запросили у школы "официальные объяснения по факту организации экскурсии". "Мы считаем, что подобные мероприятия должны соответствовать возрасту детей и проводиться только с учетом психологической безопасности", – заявили власти округа.