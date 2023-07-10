В ВШЭ не осуждают декана Караганова за призыв о ядерном ударе по Европе

Комиссия учёного совета по этике Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) не увидела несоответствий правилам вуза и ущерба его репутации в статье декана факультета мировой экономики и мировой политики Сергея Караганова, в которой он предложил российским властям нанести ядерный удар по Польше.

В ответе совета на запрос выпускницы университета Юлии Архиповой говорится, что в компетенцию комиссии не входят "вопросы оценки научной достоверности и практической применимости выводов" в публикациях журнала "Россия в глобальной политике", в котором была размещена статья. Кроме того, в ответе сказано, что сам журнал "приветствует открытые дискуссии и охотно предоставляет свою площадку для обмена мнениями, включая самые острые".

Изначально статья Караганова была опубликована в журнале "Профиль", позже журнал "Россия в глобальной политике" её перепечатал, а государственное информационное агентство "РИА Новости" опубликовало ещё одну статью декана факультета НИУ ВШЭ под названием "Выбора не остаётся: России придётся нанести ядерный удар по Европе".

В своих материалах Караганов пишет о необходимости ограниченного применения ядерного оружия Россией, предлагая нанести "удары возмездия" по объектам стран, "оказывающих непосредственную поддержку киевскому режиму". По его мнению, это предотвратит "сползание к глобальной термоядерной войне".

Материалы Караганова вызвали резонанс, поскольку, помимо прочего, он является почётным председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике России, а некоторые СМИ называют его "политологом, близким к Владимиру Путину".

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