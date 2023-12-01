Учителя в Чувашии составляют списки нелояльных родителей школьников

В Чебоксарах от учителей требуют проводить опросы родителей школьников и составлять списки лояльных и нелояльных по отношению к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает телеграм-канал "Сердитая Чувашия", приводя скриншоты из чатов, где общаются педагоги. Судя по ним, родителей просят ответить на вопросы, будут ли они голосовать за Путина или за другого кандидата, и выказать своё мнение относительно поддержки президента в народе.

Канал уточняет, что это инициатива Управления образования Чебоксар. Обязанность проводить опросы и предоставлять ведомству их результаты возложена на классных руководителей.

"Скоро выборы, руководство суетится. Мне лично глубоко по барабану, кто за и кто против. К тому же, в школах не имеют права проводить агитацию. Но что имеем, то имеем", - пишет в чате один из учителей.

Ранее канал "Удмуртия против коррупции" сообщил о проведении похожих опросов на электромеханическом заводе "Купол" в Ижевске.