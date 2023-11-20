От коптера до общевойскового боя. Уроки для школьников России

С 1 сентября 2024 года в российских школах появится новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины", он заменит "Основы безопасности жизнедеятельности". Министерство просвещения опубликовало проект приказа, регламентирующего новые занятия для подростков. К старому курсу ОБЖ добавили военные и патриотические темы.

Малой кровью

В советских школах дети обучались "Начальной военной подготовке" (НВП), в 1991 году, в рамках перестроечных процессов, предмет переименовали в "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ).

На фоне войны в Украине ещё осенью 2022 года депутаты Государственной думы потребовали вернуть военную подготовку в школы. Год назад профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина рассказывала Радио Свобода, что введение совсем нового школьного предмета потребует серьезных изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт. То есть переписывания всей школьной программы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке от КПРФ Олег Смолин летом нынешнего года назвал будущее введение в школьную программу "Основ безопасности и защиты Родины" компромиссным решением: азы военной подготовки должны уложить в часы, ранее отведенные для ОБЖ. Министерство обороны просило о введении отдельного школьного предмета.

Олег Смолин не стал давать комментарий Радио Свобода, сославшись на занятость.

В ноябре 2023 года Министерство просвещения опубликовало проект приказа, регламентирующего содержание "Основ безопасности и защиты Родины". Предмет должен появиться в школах 1 сентября 2024 года.

В документе говорится, что обучение будет проходить в рамках 15 блоков, включающих достаточно разные понятия и умения. В частности, представления об угрозе терроризма и военных угрозах в отношении России, безопасности дорожного движения и поведения в чрезвычайных ситуациях, навыках оказания медицинской помощи, представления об огневой подготовке, управлении беспилотниками и общевойсковом бое, правильном поведении на природе, действиях при пожаре.

Опыт Чечни будет полезен при разработке новой программы "Основы безопасности и защиты Родины", заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на недавней встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым.

Также Кравцов говорил, что на базе Государственного университета просвещения (бывший московский областной педагогический) открыт центр для подготовки "ветеранов СВО" к преподаванию этого предмета в школах.

Опрошенные Радио Свобода школьные учителя из Москвы, Иркутской и Нижегородской областей рассказали, что пока не видели в своих педагогических коллективах людей, вернувшихся с войны против Украины, а также не знают о конкретных планах по привлечению их в школы.

На выбор школы

На сайте госзакупок довольно много контрактов на суммы от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей по закупкам в школы макетов оружия, беспилотников и другого инвентаря для военного обучения. Помимо будущего преподавания "Основ безопасности и защиты Родины", этот инвентарь может использоваться местными организациями "Юнармии" или кадетскими классами.

Собеседник Радио Свобода в независимом профсоюзе школьных учителей отмечает, что у каждой школы в России сейчас вряд ли есть ресурсы организовать на своей базе полноценную военную подготовку. Он предполагает, что "Основы безопасности и защиты Родины" будут преподаваться так же, как сейчас ОБЖ: дирекция школы может выбрать преподавание предмета в ознакомительном или расширенном варианте, то есть с большим количеством практических занятий или без них.

В школьном профсоюзе отмечают, что сейчас есть серая зона: преподаватели ОБЖ не входят в круг лиц, имеющих право требовать информацию о состоянии здоровья ребенка. При этом кому-то из школьников военизированные физические нагрузки могут быть противопоказаны.

Собеседник Радио Свобода, учитель в московской школе, также увлекающийся видеосъемкой с дронов, сомневается, что в рамках школьной программы детей будут полноценно обучать управлять беспилотниками:

– Уже хотя бы потому, что из-за атак из Украины сейчас практически нигде в России гражданам не разрешено запускать дроны. Как тогда практиковаться? Учитель на уроке расскажет и заставит заучить, что существуют БПЛА и их применяют на войне? И даже если запуску дронов будет посвящено несколько уроков... Это как когда я был школьником: нас отвезли на стрельбище, показали автомат Калашникова и дали каждому отстрелять по три патрона. Конечно, таким образом стрельбе не научишься, – рассказывает он.

Опрошенные Радио Свобода учителя говорят, что сейчас ОБЖ в школах ведут либо бывшие военные (ещё со времен НВП), либо ставку преподавателя ОБЖ совмещает учитель физкультуры или руководитель кадетских классов (есть не во всех школах). Бывает, что на самом деле уроков ОБЖ не проводится вовсе, а в региональные управления образования отправляются фиктивные отчеты.

– Уроки ОБЖ десятилетиями были скорее поводом для шуток, чем значимой дисциплиной. Сейчас, с появлением милитаристского уклона, предмет становится важной частью пропаганды. Минпросвещения прямо формулирует задачи курса – научить школьников гордиться Россией, понимать ее место в мире, роль армии и т. д. Преподавать "Основы безопасности и защиты Родины" будут исключительно лояльные власти люди, которые понимают и часто сами поддерживают "патриотический" уклон. Дефицита преподавателей не будет, этот предмет можно вести без педагогического образования, например после переподготовки по курсам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, – комментирует глава "Альянса учителей" Даниил Кен.