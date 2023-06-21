Учёному-физику, обвиняемому в госизмене, запросили 12 лет колонии

Обвинение запросило 12 лет колонии строгого режима для учёного Валерия Голубкина, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщил правозащитный проект "Первый отдел".

По версии следствия, Голубкин передал коллегам из Нидерландов отчеты по международному проекту по разработке высокоскоростного гражданского самолёта на водородном топливе - HEXAFLY-INT, в котором якобы содержалась гостайна.

Голубкин утверждает, что результаты исследований по проекту были изначально открыты для всех партнёров, участвующих в разработке. Поэтому он не согласен с обвинением в том, что передал некие секретные данные за рубеж, и считает, что состава преступления в его действиях не было.