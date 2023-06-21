Учёному-физику, обвиняемому в госизмене, запросили 12 лет колонии

Обвинение запросило 12 лет колонии строгого режима для учёного Валерия Голубкина, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщил правозащитный проект "Первый отдел".
По версии следствия, Голубкин передал коллегам из Нидерландов отчеты по международному проекту по разработке высокоскоростного гражданского самолёта на водородном топливе - HEXAFLY-INT, в котором якобы содержалась гостайна.
Голубкин утверждает, что результаты исследований по проекту были изначально открыты для всех партнёров, участвующих в разработке. Поэтому он не согласен с обвинением в том, что передал некие секретные данные за рубеж, и считает, что состава преступления в его действиях не было.
- Физик Валерий Голубкин – профессор МФТИ, ведущий научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, специалист в области аэродинамики больших скоростей, автор более 130 научных работ и лауреат нескольких государственных премий и наград. Он был арестован, в апреле 2021 года. По версии следствия, учёный по указанию своего начальника передал европейским коллегам отчёты о проделанной работе. Начальник Голубкина Анатолий Губанов также был арестован по обвинению в госизмене.
- С начала 2023 года в России возбудили минимум 21 уголовное дело по статье о госизмене. Это в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. За весь 2022 год возбудили 22 уголовных дела о госизмене.
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