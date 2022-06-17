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Учёные обнаружили уникальных белых медведей

Исследователи обнаружили уникальную популяцию белых медведей, обитающую на юго-востоке Гренландии, где морской лёд держится всего сто дней в году. Открытие даёт надежду на сохранение вида, несмотря на таяние арктических льдов. О научном исследовании рассказывают издание The Guardian и агентство Reuters.

Ранее считалось, что белые медведи не могут выжить без морского льда, который необходим им для охоты.

"Что мы знаем о белых медведях, так это то, что наличие морского льда около ста дней в году — это слишком мало для их выживания", — говорит ведущий автор исследования доктор Кристин Лайдре. Обнаруженная учёными популяция выживает благодаря дополнительной ледяной платформе — отколовшимся кускам пресноводных ледников, которые движутся по фьордам в море. Исследователи отмечают, что подобные условия аналогичны тем, которые могут сложиться в Арктике к концу века.

Также учёные выяснили, что обнаруженная популяция, состоящая из нескольких сотен белых медведей, является наиболее генетически изолированной в Арктике. Гренландские медведи отрезаны от своих сородичей уже как минимум несколько сотен лет. "Они не процветают. Они размножаются медленнее, они меньше по размеру. Но, что важно, они выживают", — говорит соавтор исследования Бет Шапиро.

По мнению учёных, их открытие может помочь понять, как белые медведи переживали предыдущие периоды потепления за те 500 тысяч лет с тех пор, как они эволюционно отделились от бурых медведей. Однако учёные отмечают, что исследование не снимает проблему таяния полярных льдов, которое может привести к почти полному исчезновению белых медведей к 2100 году. "Очевидно, если мы не сможем замедлить темпы глобального потепления, то белые медведи находятся на пути к вымиранию", — подчёркивает доктор Шапиро.

  • На Земле осталось не более 31 тысячи белых медведей. Морской лёд необходим им для охоты, отдыха, спаривания и материнских берлог. Из-за глобального потепления площадь арктических льдов уменьшается, что ставит белых медведей под угрозу вымирания.

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