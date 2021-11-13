На климатической конференции ООН принято новое глобальное соглашение

Участники климатической конференции ООН в Глазго утвердили новое глобальное соглашение. Цели документа – подтолкнуть государства взять на себя масштабные обязательства по ограничению выбросов вредных веществ в атмосферу к 2030 году и ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельси по сравнению с доиндустриальным уровнем.

СМИ пишут, что итоговое соглашение содержит более мягкие формулировки по сравнению с запланированными изначально. Например, в последний момент Индия настояла на исправлении части документа, в которой говорилось о прекращении использования угля. В итоге в финальном договоре говорится о постепенном сокращении этого энергоресурса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал договорённости по климату недостаточными, но признал, что итоги конференции – это компромисс, который учитывает интересы и противоречия стран-участниц.

Конференция ООН по климату начала свою работу в Шотландии 31 октября. В ней приняли участие 30 тысяч человек почти из 200 стран мира. В первые дни мероприятие посетили президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие мировые лидеры.

Президент России Владимир Путин в конференции не участвовал, так как мероприятие не предусматривало видеоформата. Байден раскритиковал отношение Путина к саммиту, отметив, что Россия сталкивается с теми же проблемами, что и весь мир, но не вносит в борьбу с ними достаточный вклад.

Во время саммита в Глазго прошли несколько манифестаций. В ней приняла участие известная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Она обвинила лидеров развитых стран, в том, что они в реальности стремятся избежать реальной борьбы с изменениями климата. Тунберг призвала к радикальным мерам по снижению эмиссий парниковых газов.

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