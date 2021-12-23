Учёные: риск попасть в больницу с "омикроном" ниже, чем с "дельтой"

Новый вариант коронавируса "омикрон" несёт на 80 процентов меньшую опасность госпитализации, чем распространившиеся ранее штаммы этой инфекции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты исследования, проведенного в ЮАР Национальным институтом инфекционных заболеваний.

При этом учёные отмечают, что окончательные выводы о меньшей опасности "омикрона", который реже может приводить к тяжелому течению болезни, пока делать рано. Это связано с тем, что влияние предыдущего штамма "дельта" изучалось на протяжении семи месяцев, а "омикрона" —только два месяца. Ученые также предположили, что к ноябрю у жителей ЮАР сформировался более устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции, и это тоже могло повлиять на результаты исследования.

В середине декабря Минздрав ЮАР сообщил, что госпитализация понадобилась лишь 1,7 процентов людей, заболевших COVID-19. Во время предыдущей волны, когда доминирующим был "дельта"-штамм, по итогам двух недель госпитализировали 19 процентов заболевших.

О том, что вероятность госпитализации при заражении "омикроном" значительно ниже, чем при инфицировании штаммом "дельта", говорится и в исследованиях британских учёных, сообщает Би-би-си.

По данным одного из исследований, проведенного в Имперском колледже Лондона, риск попасть в больницу с "омикроном" ниже на 20-25 процентов, а остаться там более, чем на одну ночь - на 40-45 процентов.

Федеральный регулятор США – Администрация по контролю за продовольствием и медикаментами (FDA) – выдало разрешение на использование по экстренному протоколу препарата для лечения COVID-19. Таким образом, Paxlovid в таблетках, созданный компанией Pfizer, станет первым препаратом, который может быть использован для лечения коронавирусной инфекции в домашних условиях.

На клинических испытаниях он продемонстрировал 90-процентную эффективность в предотвращении госпитализаций и смертей пациентов из группы риска. Согласно заявлению компании Pfizer, Paxlovid эффективен и против штамма "омикрон".

Согласно еженедельному отчету Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения штаммом "омикрон" зарегистрированы в 106 странах мира. Количество зараженных новым штаммом коронавируса удваивается каждые два-три дня из-за его способности "крайне быстро" распространяться. В Великобритании, Дании и Португалии он уже стал доминирующим и, скорее всего, будет преобладать на всем европейском континенте через несколько недель.

Власти европейских стран продолжают ужесточать меры в связи с ростом заражений "омикроном". В Бельгии с воскресенья будут закрыты развлекательные заведения, а власти Испании приняли решение вновь ввести обязательное ношение масок на улице, которое было отменено в июне этого года. В Британии, где число инфицированных превысило рекордные 100 тысяч, власти пока решили не вводить локдаун на Рождество, но не исключают ужесточения мер после него.

В России, по официальным данным, штаммом-"омикрон" инфицированы более 25 человек. Однако, по мнению экспертов, уже к концу года почти все случаи заболевания в Москве и Санкт-Петербурге будут связаны с этим вариантом коронавируса.