Глава ВОЗ: лучше отменить праздник, чем потерять жизнь

Всемирная организация здравоохранения призвала пересмотреть планы на предстоящие праздники, чтобы защититься от варианта коронавируса "омикрон", который стремительно распространяется по миру.
"Отмена мероприятия лучше, чем потеря жизни, – заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве. Он также подтвердил, что новый вариант распространяется значительно быстрее остальных и заражает привитых и переболевших людей.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США "омикрон" стал преобладающим вариантом коронавируса в стране. Он обнаружен уже во всех штатах, кроме Оклахомы и Северной Дакоты.
За период с 12 по 18 декабря доля заражений "омикроном" превысила 73 процента, а на доминировавшую до этого "дельту" теперь приходится чуть больше четверти новых случаев заболевания. В некоторых регионах, в том числе на юго-востоке и на северо-западе США, доля заразившихся штаммом "омикрон" превышает 90 процентов.
Накануне в Техасе был зарегистрирован первый в США случай смерти после заражения "омикроном". Умерший – мужчина старше 50 лет, который не был вакцинирован.
Штамм был обнаружен в ЮАР в конце ноября. Он обладает большим количеством мутаций, быстрее распространяется и, как показывают исследования, способен обходить иммунитет привитых и переболевших людей. Он уже распространен в нескольких десятках стран.
В России в настоящее время официально новым штаммом заражены 25 человек. Никто из них не болеет тяжело. Первый случай смерти от "омикрона" был зарегистрирован в Великобритании 13 декабря. На данный момент там известно о 12 умерших от заражения этим вариантом.
Ряд стран вновь ужесточают ограничения в связи с распространением "омикрона". Нидерланды стали первой страной, объявившей локдаун в связи с "омикроном". В Дании закрывают театры, парки развлечений и музеи. Франция и Германия ввели карантинные меры для приезжающих из-за рубежа. Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади.
В то же время в Белом доме заявили, что президент Джо Байден не планирует вводить локдаун, хотя главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что рождественские поездки будут способствовать распространению вируса.
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