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Время Свободы

Удар по Антоновскому мосту. Начали ли ВСУ наступать возле Херсона?

Протест против агрессии России в Украине. Херсон, 20 марта этого года

Информационный дайджест "Время Свободы", 25 июля

Время свободы - темы дня 25.07.2022
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Время свободы - темы дня 25.07.2022
by Радио Свобода

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Соединенные Штаты решили предоставить Украине новую военную помощь: до 30-ти установок HIMARS, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы.

МИД и Минобороны России признали факт удара по порту Одессы после подписания договоренностей о вывозе украинского зерна. Соглашение, подписанное в Стамбуле, дает надежду на то, что в мире будет достаточно зерна для беднейших стран и не начнется голод.

Удары ВСУ по Антоновскому мосту – ключевой транспортной артерии Херсона: что происходит в Херсонской области и начала ли украинская армия контрнаступление?

Какое будущее ждет российскую экономику в условиях войны и как реагирует на это Центробанк?

Рассказ предпринимателя и волонтера Евгения Малярчука, который сто дней провел в российском плену.

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