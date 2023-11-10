Удар по Эйлату нанёс дрон, запущенный с территории Сирии

Израильские военные в ночь на пятницу нанесли удар по территории Сирии. В сообщении утверждается, что был поражён объект организации, которая накануне устроила атаку беспилотника на город Эйлат на юге Израиля.

В сообщении израильской армии не говорится, о какой организации идёт речь. В Сирии активно действуют различные проиранские группировки, союзные официальному Дамаску.

Удар по Эйлату был нанесён в четверг, сообщается, что пострадало здание школы. Погибших и раненых не было. Речь идёт о первом поражении цели в Эйлате с начала войны Израиля с группировкой ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) 7 октября.

Эйлат расположен примерно в 400 километрах от ближайшего к нему участка территории Сирии. Как беспилотник мог преодолеть систему ПВО - неясно. Накануне ряд СМИ выдвигал версию, что он был запущен из Йемена проиранской группировкой хуситов. Хуситы, однако, взяли на себя ответственность только за запуск по Эйлату баллистической ракеты. Она была сбита - причём, как утверждают израильские военные, новейшей системой ПВО "Хец-3" в экзосфере Земли, то есть на большой высоте, по некоторым данным - в космическом пространстве.

В секторе Газа продолжаются бои между израильскими военными и ХАМАС. Соединённые Штаты накануне заявили, что Израиль согласился на ежедневные 4-часовые паузы в боевых действиях, чтобы жители северных районов Газы могли переместиться на юг. Израильские военные утверждают, что речь идёт об открытии гуманитарных коридоров на 4 часа в день, и это нельзя интерпретировать как полное прекращение огня на всей территории сектора.