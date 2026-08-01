Удар по Киеву: погибли 9 человек, десятки ранены

В ночь на 1 августа российские войска нанесли удар по Киеву. По последним данным властей, погибли девять человек, еще 30 пострадали – среди них четверо детей.

Больше всего погибших, семеро, в Дарницком районе. В Соломенском районе частично обрушился 5-этажный жилой дом. Разрушения и пожары отмечены также в Шевченковском, Днепровском и Печерском районах.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в результате атаки пострадали семь районов Киева: повреждены 18 домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры.

По словам Зеленского, этой ночью российские войска выпустили по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических, и 185 ударных дронов разных типов.

"Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет для "Пэтриотов". И такой дефицит перехватчиков против баллистики лишь поощряет Россию наносить такие удары против жизни", – написал украинский президент.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал эту ночь в Киеве "адской" и отметил, что "Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также в перехватчиках. Скорость принятия решений и поставок имеет решающее значение".

Утром в субботу российский беспилотник нанес удар по территории одного из объектов критической инфраструктуры в Полтавской области. Как сообщают местные власти, также был повторно нанесен удар по логистическому терминалу.

"Также обломки беспилотника упали на территории частного домовладения, из-за чего возник пожар хозяйственного здания", – говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил ВСУ, за ночь средства ПВО сбили 154 беспилотника и две ракеты.