Удары беспилотников в Одесской области: есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб и шесть получили ранения вследствие попадания ударного дрона в многоэтажный дом в Одессе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Повреждения получили квартиры на трёх верхних этажах здания, начался пожар. "Информация о пострадавших уточняется", – написал Кипер. Украинские СМИ публикуют видео поврежденного дома, на кадрах видно отверстие на фасаде.

Кипер также рассказал, что ещё один беспилотник повредил крышу частного жилого дома в Березовском районе, рядом на участке возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Днепре вечером в среду, 15 апреля, возник пожар на месте падения беспилотника, сообщили местные власти. Глава областной военной администрации Александр Ганжа написал в соцсетях, что, по предварительным данным, погибших и раненых нет.

