Удары по России: горят нефтебазы, поражён терминал КТК

Украинские военные в ночь на 19 июля атаковали ряд регионов России. В Ставропольском крае в результате атаки дронов произошли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы - звук слышен в Ставрополе. На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет. В Вязниках в качестве меры предосторожности людей из ближайших домов перевели в безопасное место. Пожарные продолжают борьбу с возгоранием", - написал губернатор в телеграме.

Как установил OSINT-аналитик издания Astra, в Ставрополе и его окрестностях могут гореть три нефтебазы, в том числе нефтебаза Роснефти на хуторе Вязники к северу от Ставрополя и Ставропольская нефтебаза, которая принадлежит "Лукойлу". О пострадавших не сообщалось.

Под Новороссийском беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), об этом сообщили в самой компании. Пострадали два танкера: ASIA под флагом Либерии и NISSOS IOS под флагом Маршалловых островов, на танкере ASIA возник пожар. Среди членов экипажа и сотрудников терминала раненых и убитых нет, разлива нефти не допущено, сообщили в компании. Это уже не первый удар по объектам международного консорциума, в котором участвуют Казахстан, Россия и западные компании, на территории России.

В Курске беспилотники попали в многоэтажные жилые дома, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, повреждены квартиры в одном подъезде на трех верхних этажах. По другому адресу в двух домах повреждены фасады, еще в одном доме загорелась квартира. Жильцы домов были эвакуированы, известно об одной пострадавшей.

В городе Льгове, по данным Хинштейна, были удары по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина, стоявший рядом с магазином.

Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении 140 украинских дронов в ночь на воскресенье 19 июля. Сколько беспилотников сбить не удалось, российское военное ведомство не сообщает.