"Удивительный акт гуманизма". Рунет о мягком приговоре депутату

В сети обсуждают нашумевший судебный приговор, вынесенный на Камчатке. Напомним, что в 2021 году местный предприниматель и политик, один из богатейших тогда депутатов России Игорь Редькин застрелил человека на охоте, приняв его за медведя.

Суд приговорил его к году ограничения свободы, с учётом домашнего ареста оставшийся срок составит девять месяцев.

Алексей Малиновский:

Сегодня за убийство человека экс-депутат "Единой России" Игорь Редькин получил 9 месяцев ограничения свободы. А житель Калининграда Вадим Хайруллин - 1 год тюрьмы за участие в митингах (хотя такое право закреплено 31-й статьёй Конституции).

В этом театре абсурда у нас давно притупились чувства удивления, возмущения, сострадания... Остался лишь страх и прочие животные инстинкты. Но, простите, я всё же скажу: в тюрьме должны сидеть убийцы, а не те, кто против них выступает.

Кирилл Гончаров:

В России за твит дают 5 лет, но если ты свой и у тебя есть деньги - грабь, бухай, убивай.

Максим Иванов:

Все прекрасно знают, что сейчас в РФ можно получить 7 лет за не тот смайлик, или комментарий.

А вот немного другая история. В 2021 году камчатский депутат Игорь Редькин застрелил мужчину на охоте, думая, что это был медведь. Сначала против Редькина возбудили дело об умышленном убийстве, но затем поменяли статью на «Причинение смерти по неосторожности».

Итак, сегодня суд вынес приговор: 9 месяцев ограничения свободы и 200 тысяч рублей штрафа. Ну да, правильно, это же не какой-то ужасный смайлик, или комментарий, а всего-то (с точки зрения суда РФ) убийство.

Ольга Корзинина:

Все, что нужно знать о современной коррумпированной путинской рашке и т. н. "правосудии"...

На Камчатке назначили 9 месяцев ограничения свободы - ОГРАНИЧЕНИЯ - даже не зоны или домашнего ареста - депутату (ясно дело ЕР), миллиардеру Игорю Редькину, который застрелил человека, перепутав его с медведем (хотя лично мне совершенно непонятно, почему, увидев медведя, надо его срочно застрелить...)

А муниципальному депутату Горинову дали 7 лет колонии просто за то, что он назвал войну войной.

Павел Пряников:

(Судят уже по Русской Правде XI века - когда за смерть смерда уже можно откупиться. С другой стороны здесь видна рыночная стоимость человека низкого ранга в результате торгов двух сторон – 30 млн. В директивном же порядке начальство обычно платит за смерть простолюдина от 50 тыс. до 2-3 млн.)

Ева Меркачева:

Удивительный акт гуманизма и веры Фемиды в конкретного человека, в его исправление. Не так давно суд в Москве приговорил студента к 9 годам колонии строгого режима за наркотики. Мосгорсуд в апелляции отказался даже режим изменить со строгого на общий. Я писала вам, что выступила на этом суде, просила смягчить наказание для парня, который впервые совершил преступление, раскалялся, прошёл лечение от наркомании и пока был под следствием работал санитаром в тюремной больнице (выносил «утки», перевязывал гнойные раны тяжелобольным заключённым). И все же суд решил, что нельзя смягчить, что только 9 лет и только строгий режим. Почему такой разный подход? Почему суд проявляет гуманизм к одному и максимальную строгость к другому? И ведь первый - убил из оружия. Второй - сделал закладку, чтоб на подарок любимой девушке заработать. Как это объяснить? Нельзя же это объяснить тем, что убивший - богатый человек из списка «Форбс» и в момент совершения преступления был действующим депутатом «Единой России», а сделавший закладку - бедный студент, воспитанный бабушкой?! Я не за то, чтобы ужесточать кому-то наказание. Я за соразмерность.

Алексей Бауков:

Ну не будьте же такими наивнячками, ребята. Все имеет смысл только в контексте ситуации. Вот американке дали девять лет за пол-грамма без всякого умысла распространения (недавно наркодиллер за попытку сбыта более трехсот килограммов получил пять лет), а тут же свой Редькин и всего лишь убийство. Так надо – это контекстное правосудие, важны цели, а не формалистика и игры в законность.

Впрочем, оказывается, что осуждать приговор - отнюдь не удел одних лишь оппозиционных комментаторов, его ругают и в совершенно прокремлёвской среде.

Илья Ремесло:

"Приговор" суда по гражданину Редькину – из ряда вон, даже по меркам российского правосудия.

Да, я понимаю, что речь не идёт об умышленном убийстве. Но ограничение свободы, за причинение смерти человеку, да ещё и незаконную охоту?

Как-то сразу вспоминается, что товарищ Редькин является весьма богатым человеком. И появляются нехорошие мысли.

И самое главное: прокуратуру-то данный приговор устраивает, или там на местах уже все "перетерли" с обвинителями?

Буду просить генерального прокурора Краснова обжаловать приговор Редькину как излишне мягкий.

Александр Хинштейн:

Поразительно мягкий приговор: 9 месяцев ограничения (даже не лишения!) свободы за убийство человека по неосторожности.

Такое решение вынес суд по громкому делу уже бывшего депутата Заксобрания Камчатки Игоря Редькина.

Еще год назад, когда это ЧП только произошло, Редькин был незамедлительно исключён из «Единой России» и «добровольно-принудительно» снял свою кандидатуру с новых выборов в региональный парламент.

Весьма странно, что следствие так и не сумело доказать факт нахождения Редькина в алкогольном опьянении, поверив в его версию, будто он пытался отогнать забредшего в посёлок медведя. Первоначально сообщалось, что горе-депутат катался в «весёлом» состоянии и палил ради забавы из ружья.

Не менее странен и вынесенный ему приговор. За унесённую человеческую жизнь - Редькин всего-навсего не сможет 9 месяцев посещать рестораны и массовые мероприятия.

Направляю запрос в Генпрокуратуру о необходимости обжалования приговора за мягкостью.

Евгений Попов:

Грайнер за гашиш в багаже - 9 лет. Редькину за убийство - 9 месяцев. Ну что за бред!?

Кирилл Кабанов:

История с до неприличия мягчайшим приговором И.Редькину, к сожалению, не удивляет. Ибо это лицо имеет высочайшую степень влияния на органы государственной власти региона. По сути это позорный, но яркий пример "кастового" правоприменения.