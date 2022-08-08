На Камчатке депутата приговорили к ограничению свободы за убийство

Усть-Большерецкий суд на Камчатке приговорил к году ограничения свободы предпринимателя и бывшего депутата областной думы Игоря Редькина, который в августе 2021 года убил жителя поселка Озерновский Андрея Толстопятова. Об этом сообщает "Кам-24".

Из-за того, что во время следствия Редькин находился под домашним арестом, срок ограничения свободы составит 9 месяцев. Ограничение свободы накладывает на подсудимого ряд запретов, однако не предполагает его изоляции. Как заявила сторона защиты Редькина, дело рассматривалось в особом порядке, чему не возражала семья потерпевшего. "Многочисленные экспертизы, проведенные следственным комитетом, однозначно доказали, что стрельба велась не по человеку, а по медведю. Также не подтвердился и факт употребления алкоголя в момент совершения выстрела", - заявила сторона защиты.

Суд вынес приговор по статье о причинении смерти по неосторожности, хотя изначально Редькина обвиняли в умышленном убийстве. По данным следствия, 2 августа 2021 года Редькин охотился в районе свалки возле Озерновского. В тепловизорный прицел карабина он увидел предполагаемую цель, которая отобразилась в виде светлой точки на темном фоне. Депутат трижды выстрелил в силуэт с расстояния 274 метра, убив 30-летнего местного жителя Андрея Толстопятова, который собирал металлолом. Перед убийством местного жителя Редькин застрелил бурого медведя в месте, непредназначенном для охоты. Суд также признал его виновным в незаконной охоте.