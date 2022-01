Удовольствие для солидных. Артемий Троицкий хвалит электро-поп

Хедлайнеры двести восемнадцатого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – швейцарские музыканты из группы Yello, самого знаменитого коллектива из этой высокогорной страны. Уже 30 лет Yello исполняют ненапряжную электронную музыку, и, как считает рок-критик Артемий Троицкий, это как раз и нравится широкой публике.

Нет, я не собираюсь рассказывать историю Yello: хитовые песни группы прекрасно известны, а биография крайне небогата событиями и вполне может уместиться в один пассаж. Тем не менее есть целых два повода послушать записи этого несомненно обаятельного микроколлектива: во-первых, недавно вышел в свет очередной, четырнадцатый альбом Yello, а во-вторых, у них случился 40-летний юбилей, к которому был приурочен праздничный релиз – Yell4o Years. Но сначала – обещанный исторический пассаж: проект придумали два электронщика из Цюриха, Борис Бланк и Карлос Перон; петь они пригласили своего знакомого бизнесмена Дитера Майера, не профессионала, но обладателя соблазнительного бархатного баритона.

Первый альбом, "Солидное удовольствие", вышел осенью 1980 года. Весёлой песенкой "Бимбо" с него как раз открывается "Избранное" к 40-летию.

Композиция Bimbo

Перон покинул трио в 1983 году, и с тех пор никаких изменений в составе не происходило. А что происходило: регулярный выпуск новых пластинок, получше-похуже, но в целом очень похожих друг на друга; довольно высокие места в европейских хит-парадах; эпизодические гастроли. Звучит скучно-рутинно, но штука в том, что музыка Yello никогда скучной не была! Это электро-поп, вполне характерный для начала 1980-х, но сработанный мастерски, изобретательно и с юмором. Подход дуэта – смесь сумасшедшего клубного ритма с ретро-эстрадным "крунерским" вокалом и галантными интонациями – выдаёт в Yello завзятых постмодернистов. И не удивительно, что два их первых альбома выпустили на своём крошечном лейбле Ralph Records американские авант-концептуалисты The Residents!

Композиция Liquid Lies

В отличие от производства часов, работы банков и функционирования лыжных курортов, в области музыки Швейцария никогда не блистала, и это позволило Yello добиться исторического прорыва: в 1985 году их альбом "Стелла" стал первым альбомом швейцарских артистов на первом месте национального хит-парада! Впоследствии успех удалось повторить ещё три раза.

Композиция Mean Monday

В юбилейном издании, помимо треков со всех 14 студийных альбомов Yello (кстати, название дуэта – фонетический неологизм, слово смысла не имеет), есть и несколько раритетных записей. В частности, авторский ремикс на песню "Жидкая ложь" и песня "Противный понедельник", доселе бывшая доступной только для скачивания покупателям книги о группе, вышедшей в 2011 году. Впрочем, и звуковой, и, особенно, вокальный почерк Майера и Бланка настолько характерны, что все архивные находки удивления не вызывают. Странно, скорее, другое: на сборнике нет ни одного номера, записанного Yello с приглашёнными вокалистами, в том числе Ширли Бэсси, покойным Билли Маккензи и великолепной шведкой (где она сейчас??) Стиной Норденстам. Наверное, проблема с авторскими правами.

Композиция Way Down

Новый альбом Yello выпустили спустя 4 года после предыдущего, "Игрушка", и называется он "Точка", хотя никаких намёков на завершение карьеры участники дуэта не делали. Стиль фирменный: роскошные ласкающие компьютерные аранжировки, зажигательные ритмы и чувственно-саркастичное мурлыканье Дитера Майера. Которому, на секундочку, уже 76 лет – и, возможно, поэтому несколько песен (в частности лиричную Way Down) на альбоме исполняет, что нетипично, Борис Бланк. Женские вокальные партии на этот раз достались малоизвестной англичанке китайского происхождения ФиФи Ронг.

Композиция Spinning my mind

Заработки никогда не были стимулом для Yello (состояние Майера, который никогда не бросал свой основной бизнес, оценивается в 200 миллионов швейцарских франков); дуэт занимается музыкой в собственное удовольствие. Поэтому будем надеяться, что и физическая, и творческая форма не оставят Бориса и Дитера, и пара очаровательных пожилых джентльменов из Цюриха отметит ещё один юбилей.

Плей-лист 218-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Isobel Campbell (UK). Ant Life, LP There Is No Other…

2. Trio Tekke (Cyprus). On the Street, LP Strovilos

3. Antonis Antoniou (Cyprus). Doulia, LP Kkismettin

4. Activity (USA). Calls Your Name, LP Unmask Whoever

5. Yello (Switzerland). Bimbo, LP Yello 40 Years

6. Yello (Switzerland). Liquid Lies, LP Yello 40 Years

7. Yello (Switzerland). Mean Monday, LP Yello 40 Years

8. Yello (Switzerland). Way down, LP Point

9. Yello (Switzerland). Spinning my mind, LP Point

10. Soft Palms (USA). Bone Dry, LP Soft Palms

11. Giorgi Mikadze ft. Ensemble Basiani (Georgia/USA). Metivuri. LP Georgian Microjamz

12. Night Glitter (USA/France). Higher, LP Night Glitter

13. Maulgruppe (Germany). Prim die Zahl, LP Hitsignale

