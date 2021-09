История Джонса, неудачника. Артемий Троицкий проявляет сочувствие

Хедлайнер двести шестого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – британский исполнитель Эдгар Джонс, быть может, самый талантливый неудачник современной рок-индустрии. Рок-критик Артемий Троицкий, сочувствуя Эдгару, разъясняет причины, по которым Джонс не стал всемирной звездой, и отдаёт должное его невероятной рок-н-ролльной настойчивости.

В отличие от героя одноимённого романа Генри Филдинга "Том Джонс, найдёныш", удачливого прохиндея и авантюриста, его однофамильцу Эдгару из ХХ века в плане карьеры (про личную жизнь ничего не знаю) сильно не повезло. Эдгар Уильям Джонс родился в декабре 1970 года в Ливерпуле. В 1990-м он собрал рок-трио The Stairs ("Ступеньки") с гитаристом Джедом Линном и барабанщиком Полом Магуайром. Сам Джонс писал песни, пел и играл на бас-гитаре. Музыка группы, как выразился сам Эдгар, "вся вышла из 1966 года". Это была гремучая смесь из английского ритм-энд-блюза типа Rolling Stones и Yardbirds и американского психоделического гаражного прото-панка в духе Sonics и Count-Five. Песня "Женщина ушла – и скажи до свиданья" – характерный трек с первого (и последнего) альбома "Ступеней", Mexican R’n’B (1992).

The Stairs с композицией Woman Gone And Say Goodbye

Начало 1990-х – период безвременья в британском роке: панк, пост-панк и "новая волна" в целом схлынули, а бодрый "брит-поп" ещё не появился. На западе США только-только закипал нирвановский "грандж", а в Англии в относительном фаворе были бардачный манчестерский "рейв-рок" и занудный гитарный "шугейз". Ни в один из этих трендов "Ступеньки" категорически не вписывались.

В Британии, как ни в одной другой стране мира, влиятельны музыкальные СМИ – в первую очередь, специализированная музыкальная пресса (от таблоида NME до глянцевого Q) и радио (всемогущее ВВС Radio1 и т.п.). Без медиахайпа прославиться там невозможно – будь вы гений Дэвид Боуи, скандалисты из Sex Pistols или убогие Spice Girls. У Эдгара Джонса и его группы с этим делом катастрофически не складывалось: музыка была хороша, но безнадёжно неактуальна. Контракт с фирмой грамзаписи накрылся, а от второго альбома осталась только куча демонстрационных записей и один сингл со злобной песенкой "Говённый городок".

The Stairs с песней Shit Town

В 1994-м The Stairs прекратили существование. Но у Джонса были все основания для того, чтобы продолжить музыкальную карьеру: он был молод, очень хорош собой, харизматичен, писал хорошие песни и имел сомнительную, но всё-таки почётную репутацию "непризнанного культового артиста". И начались мытарства. Невзрачную фамилию Джонс Эдгар сменил на псевдоним Саммертайм и собрал группу со странным названием The Isrites (что это такое, я не знаю). Существовала группа с 1995 по 1998 год, но в волну "брит-попа" не вписалась, несмотря на покровительство Ноэля Галлахера из Oasis. Остались на память только демозаписи – в частности, песня "Мне скучно".

The Isrites плавно перетекли в The Big Kids (1999–2001). Но и с этим коллективом дела не складывались, поэтому параллельно Эдгар "Саммертайм" Джонс подыгрывал на концертах и в студиях известным артистам – в том числе Полу Уэллеру из The Jam и Джонни Марру, гитаристу The Smiths. Новых релизов у самого Эдгара не было, хотя материал The Big Kids – хоть куда! Вот, например, демо "Опять я вляпался во что-то нехорошее".

Надо было как-то выбираться из чёрной полосы. Никнейм "Саммертайм" был (временно) отброшен, нигилистические настроения тоже, и следующий проект непутёвого артиста был, что называется, "позитивным": называлась группа просто Edgar Jones & The Joneses и исполняла милую приджазованную музыку в стиле поп-соул. В 2005 году у них наконец-то вышел альбом под трогательным названием "Успокоительная музыка для бродячих котов", первый релиз Эдгара за 13 лет! На мой вкус, не самый выразительный, но в коммерческом отношении относительно успешный и повлёкший за собой ещё несколько сольных альбомов.

Edgar Jones & The Joneses с композицией The Way It Is

Смятение и хаос на творческом пути Эдгара Джонса продолжались: он ненадолго восстановил The Stairs и записал с ними новый альбом (Who Is This Is, 2008), записался с проектами Black и Cherry Ghost, сотрудничал с моими любимыми Saint Etienne. Самым интересным самостоятельным начинанием "среднего периода" Джонса, на мой взгляд, было трио The Edgar Jones Free Peace Thing с гитаристом Стюартом Гимблеттом и барабанщиком Ником Миниски. Оно продержалось с 2008 по 2011 год и выпустило один отличный альбом, Stormy weather (2011). Стиль – неожиданно необузданный гаражный психо-фанк.

The Edgar Jones Free Peace Thing с композицией Shake It Loose

Что сейчас делает Эдгар Джонс – загадка для меня. Свой статус "культового неудачника" он только укрепил: переиздания старого материала и ностальгические публикации выходят всё время, а нового материала нет. Последний сольный альбом датирован 2017 годом, называется "Песня дня и ночи". Спокойная лиричная работа в блюзовом ключе.

Я выбрал самый необычный трек, последний на пластинке, – инструментальную пьесу с испанским названием. Возможно, навеяна пребыванием на заслуженном отдыхе.

Плейлист 206-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. Singapore Sling (Iceland). Suicide Twist, LP Killer Classics

2. Singapore Sling (Iceland). Like The Breeze, LP Good Sick Fun

3. En Attendant Ana (France). Words, LP Juillet

4. The Stairs (UK). Woman Gone And Say Goodbye, LP Mexican r'n'b

5. The Stairs (UK). Shit Town, LP 2nd LP Sessions

6. The Isrites (UK). I’m Bored, LP Edgar Jones: The Way It Is

7. The Big Kids (UK). Up To No Good Again, LP Edgar Jones: The Way It Is

8. The Edgar Jones Free Peace Thing (UK). Shake It Loose, LP Stormy Weather

9. Edgar Jones (UK). La can coin del dia y de noche, LP The Song оf Day & Nignt

10. Von Spar ft. Eiko Ishibashi (Germany/Japan). A dream pt .1, LP Under Pressure

11. Orkesta Mendoza (USA/Mexico). No te esperaba, LP El Curadero

12. Ilmu (Россия). Harmuat kallivot, LP Ilmu

13. The Legendary Marvin Pontiac (USA). Power, LP Greatest Hits

14. Rosalie Cunningham (UK). Ride оn My Bike, LP Rosalie Cunningham

15. Skarbø Skulecorps (Norway). F-Punk, LP Dugnad

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS –GOOGLE PODCAST – YANDEX MUSIC