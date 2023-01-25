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УЕФА перенёс финал европейского Суперкубка из Казани в Афины

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА перенёс место проведения матча Суперкубка в 2023 году из Казани в пригород Афин. О решении было объявлено на официальном сайте организации 25 января.

Место проведения финала было выбрано ещё в 2020 году. Матч был запланирован на август, он должен был пройти на стадионе "Ак Барс Арена". Вместо этого он перенесён на стадион "Караискакис" в городе Пирей, вплотную примыкающему к Афинам.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях и разрешили играющим в России и Украине иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами.

Москва рассматривала возможность перейти из европейской футбольной ассоциации в азиатскую, но позже вопрос был отложен на неопределённый срок.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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