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УЕФА запретил Мюнхену осветить стадион цветами радуги во время матча

Стадион в Мюнхене, январь 2021 года

УЕФА запретил мэрии Мюнхена осветить стадион цветами радуги во время матча между сборными Германии и Венгрии во время матча чемпионата Европы по футболу 23 июня. C просьбой о радужной подсветке обращался обербургомистр баварской столицы.

В УЕФА отметили, что организация является политически и религиозно нейтральной, поэтому запрос отклонён из-за политического контекста послания, направленного в адрес Венгрии. Ранее парламент страны принял закон о запрете так называемой "гей-пропаганды" в школах.

УЕФА предложил Мюнхену осветить стадион цветами радуги 28 июня, когда представители ЛГБТ во всем мире отмечают Christopher Street Day, или в начале июля, во время ЛГБТ-фестиваля.

Владельцы футбольных стадионов Франкфурта и Кёльна, где матчи во время чемпионата Европы не проходят, решили в знак солидарности с Мюнхеном включить радужную подсветку во время матча Германия – Венгрия.

Ранее УЕФА не стал считать нарушением появление на матчах Евро-2020 капитана сборной Германии в радужной повязке. Спортивная организация расценила этот жест Мануэля Нойера как символ поддержки разнообразия.

  • Согласно документу, принятому парламентом Венгрии, в школах запрещено обсуждение вопросов гомосексуальности, а также трансгендерности. Лицам младше 18 лет нельзя будет "пропагандировать" гомосексуальность или смену пола. Эти нормы внесены в закон, посвящённый ужесточению наказания за педофилию. Критики видят в этом стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей.

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