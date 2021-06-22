УЕФА запретил Мюнхену осветить стадион цветами радуги во время матча

УЕФА запретил мэрии Мюнхена осветить стадион цветами радуги во время матча между сборными Германии и Венгрии во время матча чемпионата Европы по футболу 23 июня. C просьбой о радужной подсветке обращался обербургомистр баварской столицы.

В УЕФА отметили, что организация является политически и религиозно нейтральной, поэтому запрос отклонён из-за политического контекста послания, направленного в адрес Венгрии. Ранее парламент страны принял закон о запрете так называемой "гей-пропаганды" в школах.

УЕФА предложил Мюнхену осветить стадион цветами радуги 28 июня, когда представители ЛГБТ во всем мире отмечают Christopher Street Day, или в начале июля, во время ЛГБТ-фестиваля.

Владельцы футбольных стадионов Франкфурта и Кёльна, где матчи во время чемпионата Европы не проходят, решили в знак солидарности с Мюнхеном включить радужную подсветку во время матча Германия – Венгрия.

Ранее УЕФА не стал считать нарушением появление на матчах Евро-2020 капитана сборной Германии в радужной повязке. Спортивная организация расценила этот жест Мануэля Нойера как символ поддержки разнообразия.