В Венгрии принят закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" в школах

Парламент Венгрии, большинство в котором контролируют сторонники правоконсервативного премьер-министра Виктора Орбана, во вторник принял законопроект о запрете так называемой "гей-пропаганды" в школах.

Правозащитники, ЛГБТ-организации и венгерская оппозиция считают этот закон грубо нарушающим права человека.

Согласно документы, в школах будет запрещено обсуждение вопросов гомосексуальности, а также трансгендерности. Лицам младше 18 лет нельзя будет "пропагандировать" гомосексуальность или смену пола. Эти нормы внесены в закон, посвящённый ужесточению наказания за педофилию, в чём его критики видят стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей.

Накануне в Будапеште прошла массовая акция протеста против законопроекта.

Ранее сторонники Орбана добились принятия новой конституции, в которой брак определён как союз мужчины и женщины. Усыновление детей гомосексуальными парами также запрещено.

Критики отмечают, что новый закон во многом похож на действующий в России закон о запрете так называемой "пропаганды гомосексуализма".

В будущем году в Венгрии предстоят выборы. По мнению наблюдателей, Орбан стремится заручиться поддержкой наиболее консервативно настроенных избирателей, а своих противников представить как крайне левых сторонников ЛГБТ.