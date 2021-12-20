Уехавший из Чечни критик Кадырова не может связаться с семьёй 

Уехавший из Чечни в Турцию оппозиционный блогер Хасан Халитов рассказал в интервью телеканалу "Дождь", что не может связаться со своим отцом и братьями, которые оставались в республике.

Халитов высказал опасение за их жизнь, поскольку ранее на его семью уже оказывалось давление. В частности, родных блогера заставляли публично, под видеозапись, "унижать и ругать" его. Кроме того, в одном из телефонных разговоров брат Халитова сказал ему, что семье угрожают физической расправой в том случае, если блогер "не успокоится".

Хасан Халитов связывает происходящее с тем, что он выступает с критикой Рамзана Кадырова. Он отметил, что и сам регулярно получает звонки с угрозами расправы.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Даудов, комментируя заявление Халитова, заявил, что властям республики "нет дела до каких-то там клоунов, которые находятся за границей".

Как отмечает "Дождь", Хасан Халитов уехал в Турцию, опасаясь мести. Он проходил свидетелем по делу о подготовке покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию, оскорбившего в телевизионном эфире президента России Владимира Путина. Грузинские СМИ со ссылкой на спецслужбы страны называли заказчиком покушения главу Чечни Кадырова.

Позже Халитов заявил, что Кадыров объявил его родственникам "кровную месть". В ответ отец блогера Гани Халитов записал обращение к сыну, в котором назвал его "своим врагом". Видео опубликовал депутат чеченского парламента Магомед Ханбиев.

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