Уехавшую из страны россиянку осудили заочно по делу о "фейках"

Суд в Кирове заочно осудил на пять с половиной лет лишения свободы местную жительницу Марию Роуз по статьям о распространении так называемых фейков про российскую армию и призывах к экстремизму. Об этом сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы".

Уголовное дело в отношении Марии Роуз и её мужа Ричарда Роуза возбудили в апреле 2022 года из-за постов про убийство украинских мирных жителей в пригороде Киева Буче. Супруги были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Роуз сообщил, что его привезли в здание ФСБ, где избивали и угрожали изнасиловать жену. Марии Роуз был назначен запрет определённых действий, в декабре 2022 года она вместе с ребёнком покинула Россию.

Ричард Роуз был приговорён к восьми годам лишения свободы в сентября 2023 года. Его признали виновным в так называемых фейках про российскую армию и призывах к экстремизму. Он полностью признал вину и принёс извинения за свои высказывания.