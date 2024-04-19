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Уголовное дело Беркович и Петрийчук направлено в военный суд

Петрийчук (слева) и Беркович в суде
Петрийчук (слева) и Беркович в суде

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу об оправдании терроризма в отношении драматурга Светланы Петрийчук и режиссёрки Евгении Беркович. Дело направлено в военный суд. Об этом в пятницу сообщил адвокат Сергей Бадамшин. О передаче дела в суд сообщает также государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Петрийчук и Беркович находятся под арестом в СИЗО с мая 2023 года. Их обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за спектакля, поставленного Беркович по пьесе Петрийчук "Финист Ясный Сокол" о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать жёнами участников признанной террористической организации "Исламское государство". Пьеса игралась на сцене, она получила две "Золотые маски" – это самая престижная в России театральная награда. Арест Беркович и Петрийчук неоднократно продлевался, в последний раз в апреле до 4 мая. При этом они утверждали, что никаких следственных действий практически не ведётся.

Авторы отрицают обвинения. В их поддержку выступили известные культурные деятели. Правозащитники считают их преследование политически мотивированным.

По обвинению в оправдании терроризма может грозить лишение свободы сроком до семи лет. Дело рассмотрит военный суд, поскольку по российскому законодательству именно такие суды рассматривают обвинения, связанные с преступлениями террористической направленности.

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