Росфинмониторинг распорядился заморозить счета режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, находящихся под следствием по обвинению в оправдании терроризма за поставленный спектакль.

Ведомство включило их 15 апреля в список организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В список попадают физические лица, против которых возбуждаются уголовные дела или выносятся приговоры по статьям об экстремизме и терроризме.

Теперь работающие в России банки обязаны заморозить любую активность со счетами Беркович и Петрийчук под угрозой приостановки деятельности. Банки могут отключить им интернет-банкинг, отозвать выпущенные карты и приостановить любые операции, в том числе пополнение извне. Режиссёр и драматург могут снимать только по 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи.

Беркович и Петрийчук находятся под арестом с мая 2023 года. Оправдание терроризма следствие углядело в пьесе "Финист Ясный Сокол" о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать жёнами участников признанной террористической организации "Исламское государство". Пьес а была поставлена в театре "Дочери СОСО" в 2021 году и получила две "Золотые маски" — это самая престижная в России театральная награда.

Авторы отрицают обвинения. В их поддержку выступили известные культурные деятели. Правозащитники считают их преследование политически мотивированным. В начале апреля суд продлил срок ареста Беркович и Петрийчук до 4 мая.