Уголовное преследование Фёдора Крашенинникова в России прекращено

Управление МВД России по Екатеринбургу прекратило уголовное преследование российского политолога и публициста Фёдора Крашенинникова. О постановлении он сообщил в своём телеграм-канале.

В июле прошлого года Крашенинников уехал из России – за день до возбуждения дела по статье о клевете, содержащейся в публичном выступлении. Власти России сочли, что в записи политолога в телеграме в февраля 2021 года содержались "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко И.С."

"После долгого расследования выяснилось, что никакого ветерана я не оскорблял", - написал Крашенинников.

Как уточнил адвокат Алексей Бушмаков, полиция не смогла собрать доказательства причастности и, соответственно, виновности политолога , несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено конкретно именно в отношении Крашенинникова.

В феврале прошлого года Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана войны Игната Артеменко и оштрафовали на 850 тысяч рублей. Фёдор Крашенинников в записи от 5 февраля назвал судебный процесс над оппозиционером "балаганом с участием 93-летнего деда".

В сентябре Минюст России внёс Фёдора Крашенинникова в реестр физических лиц –"иностранных агентов". До этого российские судебные органы неоднократно признавали его виновным по статье "о неуважении к власти".