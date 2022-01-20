Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана оставлен в силе

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом сообщает "Интерфакс".

Защита оппозиционера просила признать незаконными вынесенные по делу решения - приговор мирового суда, а также апелляционное постановление Бабушкинского суда Москвы.

Прокурор заявил в суде, что вина Навального доказана и доводы, изложенные в жалобе адвокатов, необоснованны.

Сам Навальный в заседании не участвовал. Оппозиционер уже почти год находится в покровской колонии по уголовному делу "Ив Роше" от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.

Уголовное дело о клевете против Навального было возбуждено в июне 2020 года – после того, как в своих соцсетях политик назвал людей, снявшихся в агитационном ролике телеканала Russia Today за поправки к Конституции, "продажными холуями" и "предателями".

По версии следствия, это оскорбило снявшегося в видео ветерана Артёменко. В итоге, как утверждается в материалах дела, у ветерана на "нервной почве" развилась ишемическая болезнь сердца.

Навальный вину не признал, назвав дело политически мотивированным.

В феврале прошлого года суд признал Навального виновным, приговорив к штрафу в 850 тысяч рублей, который оппозиционер выплатил в полном объёме.

В марте 2021 года Госдума приняла поправки к Уголовному и административному кодексам, приравнивающие оскорбление ветеранов Второй мировой войны к реабилитации нацизма и вводящие наказание за него до пяти лет лишения свободы.

На днях также стало известно, что до конца января в российский суд поступит новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, которое включает в себя обвинения в финансовом мошенничестве и оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела процесс о клевете на ветерана. По совокупности обвинений Навальному грозит до 15 лет лишения свободы.