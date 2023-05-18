"Угроза гибели памятника". "Троицу" Андрея Рублева передали РПЦ

Самую известную древнерусскую икону, "Троицу" Андрея Рублева из собрания Третьяковской галереи, решением Владимира Путина передадут в пользование и владение Русской православной церкви. Как сообщается на сайте Московского патриархата, президент сделал это "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих". Там же указано, что в течение года икона будет находиться в Храме Христа Спасителя, а затем переместится в Троице-Сергиеву лавру. Так завершилось многолетнее противостояние РПЦ и культурного сообщества.

Сутки спустя патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Синода зачитал письмо, которое он направил руководителю кремлевской администрации Антону Вайно. Тут уже ни о каком годе пребывания иконы в Храме Христа Спасителя не говорилось. Срок значительно сократился:

В этом году праздник Троицы приходится на 4 июня. Принимая во внимание особую историко-культурную ценность данной иконы, полагаю правильным в этом году организовать ее принесение на праздник Святой Троицы из Третьяковской галереи в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя города Москвы с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих.

В постоянной экспозиции галереи на месте иконы Андрея Рублева сейчас висит другая "Троица". Она создана столетие спустя, то есть в 16 веке. В прессе в эти дни часто упоминается, что рублевская икона – чудотворная. Это, по меньшей мере, заблуждение. Ее высокие художественные качества были признаны еще в древности, поэтому было принято решение писать иконы на этот сюжет по ее канону. Так возникли многочисленные списки, то есть воспроизведения, но вовсе не точные копии. Не стоит обольщаться: произошедшую замену нельзя считать полноценной.

Новый директор Третьяковской галереи Елена Проничева молчит. Зато высказалась ее коллега, директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева, также недавно назначенная на свой пост: "Она может быть просто утрачена, она может развалиться на части: там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой. "Троица" – это главный русский вклад в христианскую иконографию – не религиозное значение, а значение искусствоведческое".

Впервые "Троицу" пытались взять на время, для богомолья, еще в 2008 году, при президенте Дмитрии Медведеве, но этого не произошло. Просьбу Патриарха не уважили. В галерее тогда сослались на то, что это чрезвычайно хрупкий памятник, с нестабильным красочным слоем, и любые перемещения могут быть для него губительны. Более того, в тот год еще мог звучать аргумент другого порядка: эта единица музейного хранения – общенациональное достояние.

Иными словами, "Троица" – не только для верующих православной конфессии. Она объект культурного наследия для всех. К 2022 году атмосфера в обществе стала иной, и, несмотря на отрицательный вердикт реставраторов и хранителей, икону на полтора дня предоставили Лавре в связи с торжествами по случаю 600-летия обретения мощей Сергея Радонежского. Устроители обещали быть бережными. Однако путешествие, хоть и короткое, хоть и в стеклянном саркофаге, но с неизбежными перепадами температур, отразилось на памятнике 15 века. Его пришлось укреплять. Лишь после того, как состояние "Троицы" стабилизировали, ее вернули в постоянную экспозицию.

Сейчас председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) тоже заверяет, что святыня будет храниться "в соответствии с требованиями Третьяковской галереи". На этот счет не обольщается заведующий отделом древнерусского искусства Государственного института искусствознания Лев Лифшиц. Он в России – один из лучших знатоков иконописи:

Если уже “Троицу” выдают, почему не выдавать все остальное?

– Есть существенная угроза для сохранности "Троицы". Более того, это угроза гибели памятника. Когда-то Владимира Владимировича спросили, что произошло с известной подводной лодкой, и он ответил, что она утонула. Сейчас я могу вам то же самое сказать. Можете считать, что "Троица" погибнет.

– Может быть, Церковь на нынешнем этапе своего развития сможет обеспечить надлежащие условия для этой иконы?

– Нет. У нее нет ни специалистов, ни условий. Кроме слов, ровным счетом ничего нет. Это чистая авантюра.

–​ После того, как эту жертву принесли, можно ли теперь не беспокоиться за судьбу других икон, ведь у Третьяковки богатое древнерусское собрание?

– Нельзя быть спокойным ни за что. Я не могу гадать, но есть угроза того, что это потихоньку настанет. Ворота открываются широко. Если уже "Троицу" выдают, почему не выдавать все остальное?

–​ Неужели музейное сообщество не могло возмутиться и отстоять этот шедевр?

Все единодушно подтвердили, что ее трогать нельзя. Это было за полчаса до того, как появился указ президента

–​ Музейное сообщество предпринимает огромные усилия в течение долгого времени. По крайней мере, с 2007 года, когда активно началась обсуждаться эта проблема. Но у возможностей искусствоведов есть пределы. В Третьяковской галерее только что прошел расширенный Реставрационный совет. В нем участвовали специалисты из Эрмитажа, Русского музея и Института реставрации. Все они единодушно подтвердили, что ее трогать нельзя. Это было за полчаса до того, как появился указ президента. Мнение специалистов проигнорировали.

–​ Известны ли вам случаи, когда иконы, переданные в храмы не на короткий срок, а практически насовсем, по тем или иным основаниям возвращали в музеи?

– На моей памяти таких прецедентов не было.

–​ То есть на это тоже рассчитывать не приходится?

– На чудеса можно, конечно, рассчитывать. Но это будут чудеса, - говорит Лев Лифшиц.

В 2012 году в интервью Радио Свобода Лев Лифшиц объяснял причины, по которым древнерусское искусство в музейных собраниях стало уязвимым. С тех пор кампания только набрала обороты:

Церковь теперь исключает культуру

– Если речь раньше шла только лишь о недвижимых памятниках, то теперь, и это было ожидаемо, все переходит в плоскость движимых памятников. Все это – результат абсолютно целенаправленной и совершенно понятной политики разделения всего общества на ячейки по этническому и религиозному принципу. Политики превращения религии в некий идеологический инструмент, который вытесняет понятие веры и понятие культуры. Теперь все памятники, которые были на переднем плане и символизировали собой результат многовекового духовного развития всего общества, из которого ни один здравомыслящий человек никогда церковь не исключал, под угрозой. А вот церковь, напротив, теперь исключает культуру. Для людей, определяющих политику в нашей стране, это очень удобная позиция – разделение общества и уничтожение того, что является кристаллизующим ядром, – предостерегал Лев Лифшиц.

"Троица" находилась в Третьяковке с 1929 года. Это значит, что ее видели многие поколения посетителей. Заботясь о сохранности, икону никогда не выдавали на сторонние выставки. Москву древний памятник покидал лишь в военное время, когда он был эвакуирован в Новосибирск.

Если не развеять опасения, то несколько смягчить удар попытался советник президента Владимир Толстой, который, впрочем, заявил, что передача культурных ценностей РПЦ "носит больше сакральный, символический характер":

"Видимо, действительно, созрели какие-то условия, которые к таким решениям приближают. Но это точно не должно становиться нормой и правилом, и абсолютно в исключительных случаях только отдельные предметы могут рассматриваться", – сказал Толстой.

Остается только предполагать, какие именно условия "созрели" для того, что бы "Троицу" потребовалось практически изъять из российского Музейного фонда. "Практически" – потому что нигде не сообщается, на каких условиях осуществляется реституция. Не исключено, что на таких же, как это бывало раньше с другими произведениями. Храмам они передавались в пользование, но оставались на балансе и в зоне ответственности музеев.