"Лучше сразу в мавзолей". Рунет о передаче "Троицы" РПЦ

Громкое и скандальное событие одновременно в религиозной, культурной и политической жизни России – рублёвская "Троица" будет передана РПЦ и переедет из Третьяковки в Троице-Сергиеву Лавру.

Александр Гаврилов:

Году в 2013, наверное, услышал анекдот:

«- Друзья-американцы, подскажите, чем нам, русским, победить неблагоприятно складывающиеся обстоятельства?

- Economy. Just economy.

- Спасибо. Иконами так иконами».

Кажется, тогда был смешной.

Наташа Киселёва:

Подумаешь, реликвия 15 века закончится, тоже мне. Новую накалякаем

Реставрационный совет Третьяковки уже собирал целое заседании и пришел к выводу, что перевозить икону нельзя, так как ее сохранность зависит от жестких температурных условий и определенной влажности, которые можно создать только в стенах музея. Тем более, что в галерею из лавры «Троицу» уже возвращали с повреждениями.

Ну, подумаешь, какой-то там реставрационный совет, кто это вообще? Их никто не спрашивал в стране высоченной культуры. Подумаешь, реликвия 15 века закончится, тоже мне. Новую накалякаем. У нас тут православным не на что молиться, мы сами знаем, когда и куда святых выносить и вас не спрашиваем.

Павел Кудюкин:

Похоже, что РПЦ МП всерьёз взялась за присвоение культурных ценностей с высокой вероятностью их последующей гибели. В отношении рублёвской "Троицы" это тем более ужасно, что с канонической точки зрения точный "список" (копия) иконы имеет ту же самую силу, что и оригинал.

Уже прошлогоднее временное перемещение шедевра нанесло ему серьёзный ущерб. "Общенародное поклонение" в ХХС будет ещё немалым шагом к гибели творения Андрея Рублёва. Последующее помещение в Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры (где как раз есть качественная копия) вряд ли увеличит шансы на долгую жизнь иконы. Про то, что резко сократится доступность для любования "Троицей" в условиях действующего не очень большого храма, я уже и не говорю.

Борис Вишневский:

Федеральный закон запрещает передавать религиозным организациям то, что входит в состав Музейного фонда РФ.

Вряд ли "Троица" в него не включена.

Если включена, никакой президент не вправе ничего никому передавать.

Нуне Барсегян:

ну что ж, теперь и гибель троицы рублева войдет в послужной список путина-гундяева

Иван Григорьев:

победили нацистов, победим и специалистов, пришлось им заткнуться

Друзья, сегодня знаменательный день! Троица Рублёва вступила в ряды РПЦ.

Вот вам всё не нравится, а Россия-то чудесным образом исцеляется от всех болезней.

Хотя бы, вот, главное наше сокровище — икона Троицы. Уже сто лет назад все знали, что она на ладан, простите, дышит.

Трещина трескается, живопись осыпается, и не то что, упаси Господи, трогать, смотреть на неё надо осторожно, чтоб она не превратилась из памятника материального в памятник нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

И что вы думаете? Стоило только нам встать с колен, бросить вызов бездуховному Западу, так и всё у нас само собой наладилось и зацвело.

Троица самопочинилась и вчера вечером поехала на экскурсию в Загорск, потому что ей сто лет стоять на одном месте тоже надоело и нужно движение, как всему живому.

Искусствоведы, учёные всякие и прочая пятая колонна, конечно, отпускать её не хотели, два месяца, говорят, артачились. Но ничего, как говорится, победили нацистов, победим и специалистов, пришлось им заткнуться.

И вы только подумайте, если так пойдёт, сколько перспектив новых откроется у нас. Сколько всего будет можно, чего раньше было нельзя!

Вот такие дела, а вы всё недовольны чем-то.

Андрей Десницкий:

"Троицу" Рублева открыли миру в начале XX века музейщики и реставраторы. Она не была особо чтимой, была закрыта массивным окладом и была "поновлена" в палехском стиле.

История, похоже, повторяется.

Анатолий Несмиян:

В 1918 году (собственно, при богоборческой и бесовской советской власти) была предпринята попытка реставрации "Троицы", находившейся до того в полутемном Троицком соборе под окладом. Обнаружились, что сверху рублевского находится целых три слоя краски - то есть, по факту, от самого Рублева на иконе не было уже ничего.

Первая реставрация была буквально реанимационным мероприятием, которое спасло шедевр от умирания. И только вторая реставрация вернула самого Рублева.

Проще говоря - прежний собственник относился к мировому шедевру примерно, как если бы новорусский олигарх воткнул бы в свой бассейн бетонное основание, на которое на арматуре водрузил бы микеланжеловского «Давида». И хвастал коллегам - «Зырь, Колян, какая байда торчит у меня в бассейне!»

Новый собственник спас шедевр, создал условия для передачи его будущим поколениям и позволил любому прикоснуться к этому памятнику искусства. Не руками, понятно, а глазами - в музее.

Был опыт передачи «Троицы» РПЦ уже в новейшее время, которая его возила на всякие мероприятия. После чего икону пришлось буквально спасать, реставраторы насчитали на ней десятки микроповреждений. То есть - предыдущий владелец урок не вынес и относился к предмету особой ценности точно так же как и всегда - строго потребительски.

Логично, что все предыдущие руководители Третьяковки стояли каменной стеной по вопросу возвращения уникального экспоната церкви. Хотя бы потому, что понимали все риски, причем риски более чем обоснованные.

Но теперь у нас есть самодержец, который может повелевать. И он повелел.

Алексей Каменских:

уничтожить всё: Россию, Троицу, Рублёва и сотни тысяч жизней в придачу.

Столетиями выращивать культуру... А потом - пестовать миф об этой культуре в ситуации, когда гибло, казалось, всё и хоть за что-то оставалось возможным схватиться ("пока Фома на Западе создавал свои Суммы, у нас Рублёв писал свою Троицу"; "Бог есть, поскольку есть Троица Рублёва")... Для того, чтоб через сто лет, на пустом месте, ради - чего? - уничтожить всё: Россию, Троицу, Рублёва и сотни тысяч жизней в придачу. Спросите меня, что такое некрофилия - я покажу пальцем.

Конечно, есть и защита прав церкви на икону, причём, как можно увидеть, с принципиально разных точек зрения.

Елена Ямпольская:

Всегда повторяю: Богово — Богу. Есть произведения, создававшиеся не ради разглядывания, но ради поклонения. Им и поклонялись (многие), просто в не уместных для этого условиях.

Земной поклон нескольким поколениям музейных тружеников, сохранивших наше духовное достояние.

И еще один поклон — за их мудрость не ложиться поперек дороги, не меряться, у кого прав больше. Отпустить живое в естественную среду обитания.

Воздастся сторицей, искренне в это верю.

Вообще, возвращение реальности к изначальному замыслу, выпрямление искривленного — дело благое.

И прибавляет силы всем.

Егор Холмогоров:

Для верующих людей совершенно очевидно, что святыни должны быть возвращены на свое место. Не «РПЦ» как организации, а святому Александру Невскому и Преподобному Сергию и сонму монахов его Лавры. Должны быть возвращены Богу, как знак нашего действительного отказа от кощунства, от духовного самоотчуждения, от взгляда на святыни глазами неверующих и зачастую ненавидящих Святую Русь «искусствоведов» (не сомневаюсь, что есть и другие, но, к сожалению, и в этой среде мафиозная корпоративная агрессия чрезвычайно сильна).

Господь не допустит того, что Ему не угодно

Не надо этого лицемерия про «краска осыплется, икона погибнет». Во-первых, если мы верим искренне, мы знаем, что Господь не допустит того, что Ему не угодно. Во-вторых, как образованные люди мы знаем, что большая часть иконы была по сути создана заново Григорием Осиповичем Чириковым в процессе раскрытия. И что главное в этой иконе не «подлинный Рублев» (хотя к скептикам в вопросе атрибуции я себя не отношу), а то, что это соборная икона Троицкой Лавры. Великое религиозное искусство велико именно тем, что оно служит Богу, эстетическая функция не может заслонять в нем сакральную. Без служения Богу и мы и наши иконы это просто раскрашенные доски.

Константин Синюшин:

возврат краденного произведения искусства из советского музея несомненно правильное решение

В ленте массовые стенания от решения Путина вернуть церкви бессмертное творение Андрея Рублева икону «Святая Троица». Как я много раз уже замечал, в русскоязычном либерализме нет ничего кроме социализма с человеческим лицом. Давайте теперь рассмотрим неолиберальный взгляд на проблему. Вы все знаете, что мне просто категорически не нравится Путин. Потому что он представляет собой иной сорт социализма без человеческого лица. Но возврат краденного произведения искусства из советского музея несомненно правильное решение. Не понимаю почему все либералы так решили все признаться в своем этатизме.

Мне вот, как неолибералу неприятно у Путина совершенно другое. Почему один человек обладает полномочиями распоряжаться, как его левая нога захочет национальным достоянием во-первых. И отчего вообще не возвращаются в частные руки любые прочие ценности, по общему решению легитимного представительного органа власти, что были когда-то украдены советской властью и помещены в государственные музеи, во-вторых.

Но, конечно, максимально зловещим выглядит мнение, что передача "Троицы" как-то связана с войной против Украины!

Дмитрий Пиликин:

это уже чистой воды распутинщина

Передачу готовили давно, закон протащили в прошлом году. Теперь просто удобное смутное время. Ну, и отлично ложится в риторику Кирилла. Он же долбит о необходимости защищать родную Русь святыми мощами и иконами, ибо других средств, кроме как надежды на чудо, уже не осталось. Все россияне должны умереть за Святую Русь, и будет им счастье в загробной жизни! Эсхатология, короче. Ждем облета Москвы святой иконой.

Сергей Максимишин:

Агония. Передача раки и Троицы - это уже чистой воды распутинщина. Все для фронта. Все для победы. Следующий шаг - жертвоприношения младенцев. Бросьте жертву в пасть Ваала. Киньте мученицу львам.

Константин Калачёв:

Казалось бы, причем здесь ход СВО?

Но ведь опять полумеры.

Господь торги не любит.

За его поддержку иконы мало.

Вот некоторые считают, что Александр I инсценировал смерть, а сам в старцы ушел.

Это жертва!

Эрдоган Айя Софию под мечеть отдал. А ведь Ататюрк её музеем сделал.

Но ведь не спас Аллах Эрдогана от второго тура.

Александр Архангельский:

Владимир Путин пытается договориться с Господом

Начальнику явно рассказали легенду о том, как Сталин велел летать с Владимирской над Москвой в критической ситуации декабря 1941 года и как он в в своем затемненном кабинете просил сделать погромче звук, транслировавшийся из кабины пилотов, потому что любил церковное пение.

Не знаю, каково состояние серебряной раки св. Невского, но Троица в зоне риска.

Ситуацию они, кажется, оценивают жестче Пригожина

Иван Преображенский:

Владимир Путин пытается договориться с Господом на понятном себе языке.

Для прямой связи российской армии с небесным воинством, которое, ясное дело, должно России помочь победить Украину, РПЦ назад в монастырь передают раку, то есть, гробницу с мощами Александра Невского, он же типа покровитель российского воинства.

Еще РПЦ отдают икону "Троица" (ветхозаветная) кисти знаменитого Андрея Рублева. Она считалась символом единства. И тут, видимо, в рамках той же мифологии и чекистского православия послужить передача "Троицы" должно делу укрепления России, чтобы не развалилась в ходе войны с Украиной.

Александр Баунов:

Возвращение в один день раки, а в другой, Троицы в нынешнем контексте - это включение в действие мистических механизмов государственного менеджмента. Тяжелая духовная артиллерия. Но в некотором смысле и желание разделить ответственность за результат с высшими силами. Если результат выйдет не тот даже после акта мистической реституции, значит дело в высшей воле, а с ней кто совладает.

Олег Пшеничный:

берется городская легенда, о том, как некая икона якобы облетала вокруг Москвы, и в итоге немцы проиграли битву под Москвой

Передача рублевской "Троицы" вслед за гробницей Александра Невского из-под государственной охраны в РПЦ имеет символический аспект, правовой и военно-политический.

И все три аспекта гораздо проще, чем может показаться за треском громких названий и институций.

1) Символический смысл отсылает вовсе не к тому, чем может показаться. А отсылает он к тупым карго-культам, созданным вокруг ВОВ с душным оттенком культа личности Сталина, - берется городская легенда, о том, как некая икона якобы облетала вокруг Москвы, и в итоге немцы проиграли битву под Москвой. "А давайте сделаем что-то в таком же стиле". Ну-ну.

2) Правовой аспект тоже довольно тупой, и мне жаль людей, которые всерьез задумываются, а по какому праву и кто и как может принимать такие решения, на самом деле право очень простое - воровские понятия. Я Путин и поэтому могу всё. О "праве" давно пора забыть. Ознакомьтесь например с материалами юридического форума, во время которого основным ведущим был известный правовед Никита Михалков, а также три городских придурка, просто на больших постах.

3) Третье проистекает из первого, и иллюстрирует как у них вообще устроен мозжечок - мы сейчас перевезем знаменитый разрисованный кусок дерева из одного помещения в другое и так победим НАТО, Украину, мировых масонов, саламандр и других рептилоидов.

Кристина Астафурова:

«Троицу» Рублёва по логике надо не в ХХС, а в зловещий храм Вооружённых сил (тот, что в цветах хаки); фуражку Гитлера оттуда, соответственно, в мавзолей к Кремлю поближе; в Большом театре пускай Вика Цыганова с оркестром исполняет композицию про ЧВК «Вагнера», а в филармонии — выступает «я_узкий» Шаман с голограммой Кобзона; Эрмитаж и Пушкинский с Третьяковкой закрыть за ненадобностью до лучших времён, все идеологически правильные выставки можно проводить прямо на Лубянской площади с железным Феликсом.

Надоели эти ваши полумеры.

Юрий Альберт:

В качестве компромисса и жеста доброй воли можно перенести Троицу не в ХХС, а в Мавзолей. Там и климат подходящий, и витрина уже есть.

А если написать на фасаде РУБЛЕВ, то получится сразу и декоммунизация и дедолларизация.