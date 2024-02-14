Уход иностранных компаний из России замедлился

В 2023 году количество и объём сделок по выходу иностранцев из российских активов сократились. К такому выводу пришло агентство AK&M, изучив рынок слияний и поглощений, пишет РБК.

Так, в прошлом году было зафиксировано 97 подобных сделок на общую сумму более 11 миллиардов долларов, а в 2022 году — 109 сделок на сумму в 16 миллиардов 300 миллионов долларов, оценивает агентство. Таким образом, суммарно за два года объем сделок иностранцев по уходу из России оценивается почти в 27 с половиной миллиардов долларов.

Причём, если считать в валюте, стоимость сделок по выходу иностранцев из российских активов снизилась за год более чем на 30%, тогда как в количественном выражении — только на 11%.

Таким образом, условный "средний" актив обходился покупателю в первый год войны в 150 миллионов долларов, а во второй – в 115 миллионов.

Причины такой динамики, по оценкам авторов отчёта, связаны с ужесточением законодательства после начала полномасштабной войны России против Украины и введением санкций.



В частности, в 2022 году был принят указ, запрещающий сделки с долями иностранцев в стратегически важных предприятиях, прежде всего ТЭК. Совершать такие сделки возможно лишь при наличии разрешения от президента.

В 2023-м был подписан указ о временном внешнем управлении некоторыми активами с иностранным участием, а также принято решение об обязательном дисконте в 50% при продаже российских активов иностранцев и дополнительном взносе в бюджет в размере 15%.

Указ, который разрешил брать под временный контроль активы компаний или частных лиц из недружественных государств, фактически привёл к их национализации, говорится в отчете AK&M. В частности, под временный контроль Росимущества перешли генерирующие компании "Фортум" и "Юнипро", принадлежащие финской Fortum и немецкой Uniper. В 2023 году в распоряжение Росимущества были переданы 100% активов пивоваренной компании "Балтика", 98% которых принадлежали Carlsberg, и 100% российского бизнеса Danone.

Эксперты, опрошенные РБК, подтверждают снижение сделок с уходящими с российского рынка иностранными компаниями, но обосновывают его не только ужесточением регулирования, но и повышением ключевой ставки ЦБ, увеличением сроков рассмотрения заявок на выкуп, а также тем, что основной исход иностранцев случился в 2022 году.

По словам экспертов, покупатели пользуются постоянным ужесточением законодательcтва, чтобы добиться более выгодных условий, объясняя это тем, что если не провести сделку сейчас, то впоследствии она станет для продавцов ещё более невыгодной. В то же время мотивация подавляющего большинства инвесторов, покинувших рынок, была связана прежде всего политическими факторами, а не финансовыми, отмечают эксперты и прогнозируют дальнейшее сокращение объема сделок по выкупу активов у иностранцев в 2024 год. Те, кто хотел покинуть российский рынок, уже это сделали, а у других нет серьезной мотивации, говорят эксперты, опрошенные РБК.