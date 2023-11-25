Власти Евросоюза планируют ввести санкции против граждан России, предположительно получивших выгоду от национализации активов французской Danone и датской Carlsberg в стране. Кроме того, санкционный список может быть расширен из-за ареста активов немецкой Adidas. Об этом сообщает журнал Politico.

Сейчас у Евросоюза нет повода для внесения таких лиц в санкционные списки. Однако он появится, если страны ЕС примут новый документ, предложенный Еврокомиссией. Текст обсуждался на встрече послов блока в пятницу на прошлой неделе, 17 ноября, утверждает издание.

Документ позволит вносить в санкционные списки людей и структуры, "получившие выгоду от принудительного изъятия или передачи под контроль юридических лиц в России, которыми владели или которые контролировали гражданами ЕС", говорится в публикации.

Доли иностранцев в Danone в России и принадлежащей Carlsberg пивоваренной компании "Балтика" были переданы в управление государством президентом России Владимиром Путиным в середине июля. До того французская и датская компании анонсировали уход с российского рынка и продажу активов. В апреле фактической национализации подверглись активы немецкого Uniper и финского Fortum в российской электроэнергетике.

Активы российского юрлица Adidas были арестованы в октябре по иску оператора парка развлечений "Остров Мечты". Истец требует от производителя спортивной экипировки компенсации убытков на сумму 3,5 миллиарда рублей, понесённых, как утверждается, из-за закрытия магазина на его территории.