Уходя из России, Cisco уничтожила оборудование на два миллиарда рублей

Американская компания Cisco, которая производит программное обеспечение и сетевое оборудование, уходя из России в январе 2023 года уничтожила свои материально-производственные запасы в стране на сумму в 1,86 миллиарда рублей. Это следует из отчётности российского юридического лица компании, с которой ознакомилось агентство ТАСС.

Cisco также уничтожила транспортные средства, офисную мебель и технику на сумму в миллион рублей. Решение об уничтожении запасов принято ещё в августе 2022 года. Это было сделано из-за прекращения продаж и приостановки действия лицензий в России. Сообщается, что компания искала способ вывезти оборудование, но так и не смогла сделать это.

Ранее американская фармацевтическая компания Eli Lilly решила полностью уйти с российского рынка, передав бизнес в России своему партнеру в Центральной и Восточной Европе Swixx Biopharma. Это уже вторая крупная фармкомпания из США, покинувшая российский рынок на фоне войны России против Украины и передавшая бизнес в управление Swixx Biopharma. В мае прошлого года точно так же поступила американская Bristol-Myers Squibb.