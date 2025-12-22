Зеленский: есть "базовые" документы о мире, но в них есть спорные пункты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, общаясь в понедельник в Киеве с журналистами, о том, что можно говорить о готовности "базовых" документов о завершении войны с Россией. По словам Зеленского, в этих документах по-прежнему есть вещи, с которыми не согласна одна из сторон - или Украина, или Россия, однако мирный план из 20 пунктов по-прежнему существует и лежит в основе мирных переговоров.

По словам Зеленского, утром 23 декабря он получит информацию от членов украинской делегации, которая возвращается из Майами, где прошли переговоры с представителями США. От американской стороны в Киеве ожидают также информации об итогах встречи с представителем России Кириллом Дмитриевым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, участвовавший во встречах с представителями и Украины, и России, ранее назвал их конструктивными.

По словам Зеленского, кроме рамочного документа из 20 пунктов есть также документ о гарантиях безопасности со стороны США, который, как сказал президент Украины, "выглядит достаточно достойно". По его словам, над документом работали представители обеих стран, что свидетельствует о том, что "мы очень близки к реальному результату". Также разрабатывается проект документа о послевоенном восстановлении Украины.

Зеленский отметил, что гарантии безопасности будут включать в себя несколько уровней, в том числе с участием около 30 стран так называемой "Коалиции желающих", которые, по словам Зеленского, будут "обеспечивать безопасности Украины в небе, на земле, на море". Гарантии США обсуждаются отдельно, по словам Зеленского, документ должен быть одобрен в Конгрессе Соединённых Штатов.

Зеленский отметил, что Россия отвергла предложение о так называемом рождественском перемирии, и предупредил, что на Рождество, отмечаемое христианами западной традиции - 24-26 декабря - Россия может нанести по Украине мощный воздушный удар.

СМИ ранее писали, что в ходе переговоров о мирном плане нерешенными по-прежнему остаются территориальные вопросы. США, Украина и страны Евросоюза отмечали, что достигли договоренностей о гарантиях безопасности Украины, но Москва пока не высказывалась по этому поводу. Постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер перед переговорами говорил, что процесс вышел на завершающую стадию, для решения ключевых вопросов "всем необходимо закатать рукава" и шансы на достижение мирного соглашения имеются.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd, которое вышло 22 декабря, назвал "прорывом" в переговорах то, что на них удалось вынести все спорные вопросы. Он подтвердил, что ключевое требование России - это контроль над всей территорией Донецкой области, и что Украина на данный момент не готова идти на эту уступку, и этот вопрос "является значительным препятствием в переговорах". Несколько менее важными спорными вопросами он назвал вопрос контроля над Запорожской АЭС, вопрос статуса русских в Украине и украинцев в России и на оккупированных ею территориях, а также вопрос о послевоенном восстановлении. "Я не могу с уверенностью сказать, что мы придём к мирному решению. Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем, но есть и большая вероятность, что мы этого не сделаем", – констатировал вице-президент США.