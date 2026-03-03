Уиткофф: Иранцы хвастались, что у них есть уран для 11 ядерных бомб

Во время первого раунда переговоров между Ираном и США в начале 2026 года иранские представители заявили, что Тегеран располагает запасами обогащённого урана, достаточного для создания 11 ядерных бомб. Об этом в интервью Fox News заявил участник переговоров - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, иранские переговорщики "без всякого стеснения" заявили о том, что у Ирана есть 460 килограммов урана, обогащённого до 60%, чего, по их подсчётам, достаточно для создания 11 ядерных боезарядов. Как утверждает Уиткофф, иранские представители "гордились" этим, и в частности тем, что им удалось обойти всевозможные протоколы контроля.

Уиткофф отметил, что позиция Ирана на переговорах исключала возможность заключения "справедливой сделки" по вопросу о его ядерной программе. "Стало совершенно ясно - вероятно, к концу второй встречи - что это невозможно", - сказал он. По словам Уиткоффа, США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на 10 лет в обмен на сотрудничество в сфере энергетики, но получили отказ.

Всего раундов непрямых (при посредничестве Омана) переговоров было три, последний состоялся 26 февраля в Женеве, за два дня до начала ударов Израиля и США по Ирану. "Мы вернулись на третью встречу, чтобы дать им последний шанс", - сказал Уиткофф, однако и третья встреча не привела к результату.

США настаивают на том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. В Тегеране заявляли, что не стремятся к этому, но в то же время настаивали на своём праве обогащать уран - что может вести к созданию запасов, достаточных для создания ядерных боезарядов в короткое время.

Летом прошлого года США наносили удары по ядерным объектам Ирана и тогда утверждали, что им нанесён серьёзный ущерб. Судьба запасов обогащённого урана, однако, оставалась неизвестной. Из слов Уиткоффа (иранские представители их пока не комментировали) следует, что они не были утрачены и остались под контролем иранских властей.