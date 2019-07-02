Великобритания может отказаться от ядерного соглашения с Ираном

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в понедельник, что Лондон может перестать соблюдать ядерное соглашение с Тегераном, предусматривающее замораживание иранской ядерной программы в обмен на восстановление с ним торговых отношений.

Хант является одним из двух претендентов на место премьер-министра страны и его предупреждение является реакцией на заявление иранского руководства о нарушении ограничений, предусмотренных ядерной сделкой 2015 года в части производства одного из видов обогащённого урана.

Президент США Дональд Трамп со своей стороны предупредил, что Иран "играет с огнём". Трамп сказал, что ему нечего сказать Ирану, но что Тегеран прекрасно понимает, что он делает.

По словам министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, Тегеран превысил допустимые уровни производства гексафторида урана. Иранское информационное агентство Fars сообщило, что запасы обогащенного урана в стране в настоящее время превысили лимит в 300 кг. Разрешенный в соответствии с соглашением с Ираном. После прихода к власти президента Трампа в 2017 году США денонсировали это соглашение и восстановили финансовые и экономические санкции против Тегерана в одностороннем порядке.



Международное агентство по атомной энергии которое осуществляет мониторинг ядерной программы Ирана в рамках этой сделки, подтвердило в Вене, что Тегеран превзошел лимит на производство обогащенного урана.