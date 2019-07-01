Иран заявил о нарушении ограничений по обогащённому урану

Иранское руководство заявило о нарушении ограничений, предусмотренных ядерной сделкой в части производства одного из видов обогащённого урана. Об этом иранскому агентству ISNA заявил министр иностранных дел страны Джавад Зариф. По его словам, иранская сторона превысила допустимые уровни производства гексафторида урана. При этом представитель ведомства Аббас Мусави заявил, что его количество может снизиться, предположительно, в случае достижения договорённостей с США или странами Евросоюза.
На прошлой неделе эксперты Международного агентства по атомной энергии провели инспекцию ядерной инфраструктуры Ирана. Они отметили, что страна приближается к максимальным допустимым уровням обогащённого урана, но пока не подтвердили информацию о нарушении этих ограничений.
- В пятницу в Вене прошла встреча представителей Ирана и стран Евросоюза. В иранском МИДе заявляли, что переговоры были "последним шансом" для достижения соглашения, но не принесли "достаточно, чтобы ответить на ожидания Ирана". Тегеран добивается от объединения компенсаций за потери, связанные с выходом США из сделки, но в ЕС пока на это не согласны.
- 20 июня власти Ирана заявили, что системы ПВО страны сбили американский безпилотник, который якобы нарушил её воздушное пространство. В Вашингтоне ответили, что аппарат находился над медународными водами в окрестностях Ормузского пролива. Сообщалось, что США намеревались нанести удары по ряду иранских военных объектов, но это решение за десять минут до осуществления отменил президент Дональд Трамп.