Иран заявил о нарушении ограничений по обогащённому урану

Иранское руководство заявило о нарушении ограничений, предусмотренных ядерной сделкой в части производства одного из видов обогащённого урана. Об этом иранскому агентству ISNA заявил министр иностранных дел страны Джавад Зариф. По его словам, иранская сторона превысила допустимые уровни производства гексафторида урана. При этом представитель ведомства Аббас Мусави заявил, что его количество может снизиться, предположительно, в случае достижения договорённостей с США или странами Евросоюза.

На прошлой неделе эксперты Международного агентства по атомной энергии провели инспекцию ядерной инфраструктуры Ирана. Они отметили, что страна приближается к максимальным допустимым уровням обогащённого урана, но пока не подтвердили информацию о нарушении этих ограничений.