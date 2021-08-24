Украина. 30 событий, сформировавших независимость страны

Украина, отмечающая 24 августа 30-ю годовщину независимости, обрела ее юридическим путем, после принятия ряда документов, провозглашавших государственный суверенитет. Легитимность этих шагов Верховного Совета УССР подтвердил всеукраинский референдум. Независимость Украины – не "случайность", как утверждает российская пропаганда, а результат усилий представителей многих поколений. Начатая Горбачевым "перестройка" активизировала процессы, которые ранее сдерживались репрессиями. Если представить, что страна – это дом, то Украина все еще в процессе строительства. Есть прочный фундамент: столетие борьбы за возможность жить в единой и независимой стране. Есть стены – Конституция и законодательство, дающие возможность людям иметь свободу и защищать свои права, а также обязанности, выполнение которых делает жизнь в общем пространстве безопасной и комфортной. Есть крыша – признание независимости и суверенитета Украины другими странами и членство страны в международных организациях. Внутри дома, однако, пока хорошо далеко не все: основные коммуникации есть, но все остальное не приведено в порядок, не оборудовано, не оформлено эстетично и не прибрано. Да и не все из тех, кто живет в этом большом общем доме, ценят его и готовы строить дальше, а не растаскивать по гвоздикам. А еще есть сосед, который хочет отобрать этот дом, а его строителей называет "неонацистами".

Украина уже 30 лет существует как независимое государство на карте мира. Что же "удалось" ее гражданам? Что украинцы "смогли"? На что оказались "способны"? Что именно можно считать "30 кирпичами фундамента украинской независимости"? Украинская служба Радио Свобода составила перечень из 30 событий, которые, по мнению аналитиков, в 1991 году сделали обретение страной независимости неотвратимым, а затем формировали и укрепляли независимость Украины как государства. 1. Создание Народного Руха Украины 8-10 сентября 1989 года в конференц-зале Киевского политехнического института состоялся съезд Народного Руха Украины за перестройку, который стал главной организационной и движущей силой в продвижении Украины к независимости.

2. Перезахоронение Стуса, Литвина и Тихого Вывоз из ГУЛАГа и перезахоронение в Киеве 19 ноября 1989 года останков украинских политзаключенных советского режима Василия Стуса, Юрия Литвина и Олексы Тихого вызвало такой подъем в обществе, что его сравнивали с перезахоронением Тараса Шевченко. Советские законы не позволяли забирать тела заключенных до завершения срока заключения. Поэтому Олекса Тихий был похоронен в российской Перми на кладбище "Северное", а Юрий Литвин и Василий Стус вблизи села Кучина Пермского края. Все они отбывали наказание в лагере для политзаключенных "Пермь-36".

Сам факт, что КГБ СССР позволил эксгумировать и вывезти в Украину тела диссидентов, чьи смерти в заключении были осуждены международным правозащитным движением, указывал на то, что власть этой всемогущественной в Советском Союзе структуры пошатнулась. Церемония перезахоронения останков жертв советских репрессий в Киеве вылилась в многотысячную акцию протеста против советской системы. Траурная процессия двигалась от центра Киева до Байкова кладбища под запрещенными тогда сине-желтыми флагами.

3. "Живая цепь единства" 21 января 1990 года, в семьдесят первую годовщину объединения Украинской и Западно-украинской народных республик, миллионы людей, взявшись за руки, соединили Ивано-Франковск, Львов, Ровно и Киев.

Длина "Живой цепи" превышала 770 километров. В "Украинской волне" (еще одно название акции) участвовали люди из всех регионов Украины, в том числе из Харькова и Донецка.

Эта акция стала наглядным стремлением украинцев жить в единой Украине. В "Живой цепи", по неофициальным данным, участвовали до 5 миллионов человек. Советские власти называли цифру в 450 тысяч участников. 4. Принятие Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. 355 депутатов проголосовали "за", четыре – "против".

В документе, в частности, декларировалось, что Украинская ССР является суверенным национальным государством; что единственным источником власти является народ, закреплялось право на гражданство, на собственный государственный бюджет и денежную единицу, право иметь собственную армию и другие необходимые для суверенного государства институты. Кроме этого, учитывая возмущение замалчиванием Кремлем последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в Декларации предусматривалось создание собственной Национальной комиссии радиационной защиты, а также право Украины прекращать работу союзных объектов, представляющих угрозу экологической безопасности страны.

5. "Революция на граните" В Киеве проходили митинги, многочисленные участники которых призывали руководство Украины вывести страну из состава СССР. 2 октября 1990 года на площади Октябрьской революции (сейчас – Площадь независимости) студенты начали голодовку, требуя демократизации всех общественно-политических процессов и расторжения союзного договора. По инициативе Украинского студенческого союза (УСС) и львовского "Студенческого братства" студенты разбили палаточный городок в центре Киева и потребовали провести внеочередные парламентские выборы на многопартийной основе не позднее весны 1991 года; проходить срочную службу в армии только на территории Украины; национализировать имущество компартии и комсомола, отправить в отставку тогдашнего главу правительства УССР Виталия Масола.

17 октября Верховная Рада приняла постановление "О рассмотрении требований студентов, которые проводят голодовку в г. Киеве со 2 октября 1990 года". Формально требования протестующих были приняты. Именно тогда на украинском телевидении впервые публично прозвучало обращение "господин" вместо коммунистического "товарищ". Так студент Олесь Доний (позже народный депутат, государственный и общественный деятель) обратился к тогдашнему председателю Верховного Совета Леониду Кравчуку, который пришел поговорить со студентами. 6. Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР подавляющим большинством голосов принял Акт о провозглашении независимости Украины. "Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом OOH и другими международно-правовыми документами, осуществляя декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного Украинского государства – Украина".

7. Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 состоялся Всеукраинский референдум о провозглашении независимости Украины. В бюллетене референдума был один вопрос: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?" и два варианта ответа: "Да, подтверждаю" или "Нет, не подтверждаю". В референдуме приняли участие почти 32 миллиона человек – на то время 84,18% населения Украины. 90,32% участников голосования ответили: "Да, подтверждаю".

Провозглашение независимости и подтверждение ее легитимности на референдуме стало результатом многовекового стремления украинского жить в своем государстве. "Украина не переставала бороться за независимость. Никогда. И весь период коммунистической диктатуры украинцы постоянно боролись", – отметил в интервью Радио Свобода автор Акта о независимости, многолетний политзаключенный советского режима, соучредитель Украинской Хельсинской группы, стратег независимости Левко Лукьяненко. 8. Подписание Беловежского соглашения о распаде СССР 8 декабря 1991 года, через неделю после Всеукраинского референдума, руководители Украины, Беларуси и России – Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин – подписали в Беловежской Пуще вблизи Бреста документ, который констатировал прекращение существования СССР.

Созданное насильственным путем большевиками во главе с Лениным и Сталиным тоталитарное государство юридически перестало существовать. За время этого существования карательными органами ЧК-ОГПУ-МГБ-НКВД-КГБ были физически уничтожены миллионы людей. 9. Первые президентские выборы и демократизация избирательной системы Согласно Декларации о государственном суверенитете, Верховная Рада 5 июля 1991 приняла закон "О выборах президента Украины". Выборы назначили в один день с Всеукраинским референдумом – на 1 декабря 1991 года. Первым президентом избрали Леонида Кравчука. 18 ноября 1993 под давлением шахтерских бунтов был принят Закон Украины "О выборах народных депутатов", что позволило провести первые парламентские выборы независимой Украины не по советскому законодательству. Закон предусматривал мажоритарную избирательную систему. Далее избирательное законодательство совершенствовалось с принятием новых законодательных изменений, при широкой политической и общественной дискуссии. Практика смены власти через выборы укоренилась в независимой Украине и это сыграло свою стабилизирующую роль, когда Виктор Янукович сбежал из страны, Россия аннексировала Крым, а на Донбассе начался вооруженный конфликт.

Государственные институты устояли, выборы были организованы и проведены. Их легитимность была признана во всем мире. За 30 лет независимости в Украине состоялось 23 общенациональные избирательные кампании: 7 президентских (одни досрочные и одни внеочередные выборы), 8 парламентских (из них 4 – досрочные выборы), 8 местных (не считая всех промежуточных, досрочных, повторных). 10. Принятие Конституции независимой Украины и развитие законодательства 28 июня 1996 года в 9 часов 20 минут утра после суток непрерывной работы Верховная Рада приняла Конституцию Украины ("за" проголосовали 315 народных депутатов). Ярослав Кендзьор, народный депутат шести созывов украинского парламента, вспоминает, какие эмоции переполняли представителей национально-демократических сил, когда после 24-х часов дебатов удалось набрать необходимое количество голосов и принять Конституцию независимой Украины: "Произошло невозможное, произошло невероятное! Самые мечтатели не могли думать о том, что от такого состава Верховной Рады можно вырвать такого качества, такой стоимости Основной Закон нашего государства. Ночь с 27 на 28 июня вобрала в себя невероятно тяжелые испытания для всех, кто хотел этой Конституции. Мы пережили и отчаяние, и надежду, и слезы, и радость, и откровенные драки в зале Верховной Рады ... Но дождались рассвета вместе с Конституцией украинского государства". Принятие Конституции, которая провозглашала Украину суверенным, демократическим и правовым государством и закрепляла основные права и свободы людей, закрепило юридический фундамент молодого государства. После этого начался процесс приведения законодательства к нормам Конституции. 11. Введение собственной денежной единицы – гривны В период 2-16 сентября 1996 года, в соответствии со статьями 99 и 102 Конституции Украины и указа тогдашнего президента Леонида Кучмы, в Украине была проведена денежная реформа. Национальной денежной единицей и валютой Украины стала гривна. Введение гривны в оборот происходило под руководством тогдашнего главы Национального банка Украины Виктора Ющенко.

12. Утверждение государственных символов Украины 15 января 1992 произошло утверждение Верховной Радой Украины музыки Государственного гимна из песни "Ще не вмерла Україна..." авторства Михаила Вербицкого. Слова гимна – после долгих политических дебатов – парламент утвердил только в марте 2003 года, сократив стихотворение Чубинского до одного куплета и припева. 28 января 1992 Верховная Рада Украины утвердила сине-желтое полотнище как государственный флаг Украины. 19 февраля 1992 парламент Украины утвердил тризуб как Малый герб Украины.

13. Подписание межгосударственных соглашений и членство в международных организациях После Всеукраинского референдума независимость Украины признало международное сообщество. Первыми Украину как суверенное и независимое государство признали Польша, Канада, Россия и Венгрия. Украина как полноправный член международного сообщества начала подписывать межгосударственные соглашения и участвовать в сотрудничестве с влиятельными международными организациями. Вот лишь некоторые из них: С 1 января 1995 - членство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);

С 1996 года - членство в Совете Европы;

С апреля 1992 года - сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития;

С сентября 1992 года - сотрудничество с Международным валютным фондом;

С мая 2008 года – членство во Всемирной торговой организации (ВТО)

В сентябре 2014 года Украина и Европейский союз ратифицировали подписанное несколькими месяцами ранее Соглашение об ассоциации с ЕС. С июня 2017 вступил в силу закон о безвизовом режиме с ЕС. 14. Легализация Украинской греко-католической церкви, создание Украинской православной церкви Киевского патриархата После обретения Украиной независимости демократизация коснулась и религиозной жизни. В Украине начали действовать религиозные общины, неподконтрольные Москве. Еще 28 ноября 1989 года, перед декабрьской встречей папы Иоанна Павла II с Михаилом Горбачевым, было опубликовано постановление Совета по делам религий при Совете министров УССР, согласно которому греко-католики получали право на учреждение и регистрацию общин, пользуясь «всеми правами, установленными законом для религиозных объединений в РСФСР». Так началась легализация Украинской греко-католической церкви, которая была запрещена в СССР. Завершился процесс легализации приездом в Украину главы УГКЦ Мирослава Иоанна Любачивского 30 марта 1991 года. Затем 10 лет (2001-2011 годы) УГКЦ возглавлял кардинал Любомир Гузар, признанный в украинском обществе моральный авторитет.

В 1991 году движение к независимости от Московского патриархата начало и украинское православие. В июне 1992 года образовался Киевский патриархат (УПЦ КП), который возглавил патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет. Русская православная церковь (РПЦ) не признавала УПЦ КП. Несмотря на это, Киевский патриархат был одной из крупнейших христианских общин в Украине. Формально УПЦ КП перешла к ПЦУ после ее образования и получения томоса от Вселенского патриархата в январе 2019 года.

15. Зарождение и развитие украинского предпринимательства Переход независимой Украины на рыночную экономику и развитие предпринимательства начались с приватизации. Пока большинство населения в условиях экономического кризиса пытались прокормить семьи, занимаясь мелкой торговлей, так называемые "красные директора" (директора, парторги, комсорги крупных советских предприятий, все те, кто имел управленческие навыки и доступ к ресурсам) разными способами стали владельцами заводов и целых промышленных объединений.

Едва ли не единственной сферой, в которой предприниматели сделали крутой скачок только за счет собственных интеллектуальных возможностей, была IT-сфера. Одним из основателей украинской IT-индустрии был основатель компании Tessart (1995 год) Владимир Белодед. Толчок для развития малого бизнеса дало внедрение в 1998 году упрощенной системы налогообложения и отчетности. Она помогла и во время экономического оживления в начале 2000-х годов. Малый и средний бизнес стал движущей силой двух Майданов - Оранжевой революции и Революции достоинства, а также мощного волонтерского движения, которое поддерживало и поддерживает оборону страны во время войны в Донбассе. 16. Возрождение Киево-Могилянской академии Сразу после провозглашения независимости Украины, 19 сентября 1991 года, распоряжением председателя Верховной Рады Украины произошло восстановление "Киево-Могилянской академии на ее исторической территории как независимого высшего учебного заведения Украины – Университета "Киево-Могилянская академия". Ректором-организатором УКМА назначили доктора филологических наук Вячеслава Брюховецкого. "Могилянка" – так заведение часто называют в Украине – одной из первых показала пример реформирования высшего образования и перехода на Болонский процесс, который позволил стране войти в европейское пространство образования.

17. Создание института уполномоченного по правам человека 15 января 1998 в Украине вступил в силу закон об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека. 14 апреля того же года Верховная Рада Украины избрала первого в истории уполномоченного по правам человека (омбудсмена). Им стала Нина Карпачева. Вторым омбудсменом независимой Украины была Виктория Лутковская, а теперь должность уполномоченного по правам человека Верховной Рады занимает Людмила Денисова. Омбудсмен осуществляет производство на основании обращений граждан Украины о нарушении их прав или по собственной инициативе. Для этого уполномоченный наделен широкими полномочиями: от посещения СИЗО до безотлагательного приема президентом Украины и другими должностными и служебными лицами.

18. Майдан 2004 года – "Оранжевая революция" В ноябре 2002 года премьер-министром Украины стал Виктор Янукович. Янукович активно готовился к участию в президентских выборах и максимально задействовал весь имевшийся у него административный ресурс. Это вызвало сопротивление в различных сферах – от образования до бизнеса. Во второй тур президентских выборов 2004 года вышли Виктор Янукович и Виктор Ющенко. Когда второй тур прошел с массовыми системными фальсификациями в пользу провластного кандидата, а затем председатель ЦИК Сергей Кивалов попытался быстро объявить победу Виктора Януковича, это привело к началу всеукраинской акции протеста, получившей название "Оранжевая революция".

Янукович ездил по регионам в сопровождении многочисленной охраны, пытаясь склонить избирателей на свою сторону. В Ивано-Франковске в него бросили яйцом, после чего он потерял сознание.

Янукович потребовал от президента Леонида Кучмы разогнать Майдан с помощью армии. Кучма не согласился. Участники "Оранжевой революции" не покидали центр Киева ни днем, ни ночью, требуя справедливых выборов. В конце Верховный суд Украины отменил решение ЦИК о победе на выборах Виктора Януковича и назначил новое голосование, по результатам которого победил Ющенко. 19. Введение "внешнего независимого оценивания" В 2005 году президент Виктор Ющенко поручил Министерству образования и науки Украины в течение 2005 и 2006 годов осуществить переход к проведению вступительных испытаний в высшие учебные заведения путем "внешнего независимого оценивания" (ВНО). Постановлением Кабинета министров Украины был создан Украинский центр оценивания качества образования. Он постановил, что ВНО учебных достижений выпускников учебных заведений системы общего среднего образования, изъявивших желание поступать в ВУЗы, является государственной итоговой аттестацией и вступительным испытанием в эти учреждения.

Обязательным для поступления в ВУЗ внешнее независимое оценивание стало в 2008 году. В 2017 году выпускные экзамены в школах окончательно отменили, а государственную итоговую аттестацию начали проводить только в форме ВНО. Это нанесло значительный удар по коррупции в системе образования и открыло дорогу к получению высшего образования лучшим выпускникам школ.​ 20. Суд над Сталиным и другими организаторами Голодомора После Оранжевой революции, при президентстве Виктора Ющенко, Украина прошла большой путь по восстановлению национальной исторической памяти. Рассекречивание советских архивов, запись показаний свидетелей Голодомора – геноцида 1932-1933 годов во всех регионах Украины, создание Украинского института национальной памяти (УИНП), создание Музея Голодомора, Единого реестра жертв Голодомора, документальные доказательство факта организации сталинским режимом искусственного голода, суд над сталинизмом – это все помогло Украине осмыслить свое прошлое. К этому моменту большое количество людей боялись рассказывать о Голодоморе, о раскулачивании и принудительной коллективизации, которые ему предшествовали, о репрессиях в целом. 14 января 2010 Апелляционный суд Киева признал советских руководителей во главе с Иосифом Сталиным виновными в геноциде украинского народа в 1932-33 годах. Их обвиняют в организации Голодомора, который привел к гибели миллионов украинских крестьян. Впрочем, в России и в самой Украине некоторые историки несогласны с такой оценкой, отмечая, что жертвами голода 30-х годов стали не только украинцы, но и другие жители СССР.

21. Принятие нового Уголовного-процессуального кодекса До 2012 года Украина пользовалась старым репрессивным УПК СССР от 1960 года. Принятие нового Уголовно-процессуального кодекса вызвало широкую общественную дискуссию. Многие критиковали вводимые им новые нормы. Однако, новый УПК все же демократизировал процесс судопроизводства и ввел состязательность сторон в судебном процессе.

22. Майдан 2014 года - Революция достоинства Тогдашний президент Виктор Янукович и его правительство декларировали, что ведут Украину к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Но под давлением Кремля, 21 ноября 2013 года тогдашний премьер-министр Николай Азаров заявил, что правительство приостанавливает подготовку к подписанию соглашения с ЕС на неопределенный срок. Это вызвало резкую негативную реакцию общества. Уже в этот день на площади Независимости в Киеве начали собираться люди с флагами Евросоюза и государственными флагами, демонстрируя свою поддержку евроинтеграции Украины.

На следующий день, 22 ноября, Майданы за евроинтеграцию ("Евромайданы") собираются в ряде украинских городов – от Донецка до Львова. Тем временем в Киеве Окружной административный суд ограничивает проведение мирных собраний к годовщине "оранжевой революции". Киевская власть объявляет о начале установки на площади Независимости конструкции новогодней елки, а охранять этот процесс привозят спецподразделение милиции "Беркут". Это не останавливает сторонников евроинтеграции. Во Львове 10000 студентов выходят на студенческий марш. То же происходит и в столице, и в других городах. Несмотря на это, 29 ноября 2013 Виктор Янукович не подписал в Вильнюсе на саммите "Восточного партнерства" Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом. Это вызвало возмущение участников акций. На площади Независимости в Киеве студенты не расходятся до поздней ночи, а небольшое количество людей остается под стелой до утра. На рассвете 30 ноября 2013 "Беркут" внезапно жестко атакует протестующих. Окружив людей, их просто избивают. Тех, кто сумел вырваться, тоже догоняют и наносят удары: сначала по ногам, а потом по голове. Это сняла в том числе и камера на здании, в котором тогда был офис Радио Свобода.

Уже через несколько часов на площади Независимости собрались тысячи людей. Они требовали от властей наказать тех, кто отдал приказ жестоко избить студентов. Власти эти требования проигнорировали, что только увеличило число участников акций. Так начались события, вошедшие в историю под названием "Революция достоинства".

Сначала акции протеста носили мирный характер. Но постепенно силовики начали применять травматическое оружие против митингующих: стреляли по ногам, а потом несколько участников Майдана получили травмы глаз. В январе появились первые убитые.

Противостояние между участниками Революции Достоинства и силовиками, которые выполняли приказы администрации Виктора Януковича, обострилось. 20 февраля подразделение снайперов в черной одежде без опознавательных знаков расстреляло безоружных митингующих, а президент Янукович сбежал в Россию.

Убитых участников Революции достоинства (более ста человек) стали называть "Небесной сотней". По данным Министерства внутренних дел, во время тех событий в центре Киева погибли также 17 силовиков. Журналисты Радио Свобода с первого дня Майдана 2014 года вели стрим с площади Независимости, фотографировали, снимали видео, записывали интервью. Революция достоинства спасла Украину от установления тоталитарного режима, укрепила демократию и гражданское общество, возобновила курс на евроинтеграцию. 23. Сопротивление российской агрессии, возникновение добровольческого и волонтерского движений Силовой захват Россией центральных органов власти Крыма (Кремль утверждает, что Крым добровольно присоединился к России через референдум), блокировка украинского флота и военных подразделений, развертывание на востоке и юге Украины кремлевской спецоперации "Русская весна" – все это вызвало сопротивление украинского гражданского общества.

В начале 2014 года Украина dстала перед выбором: либо капитуляция, либо сопротивление собственными силами. Локомотивом сопротивления в самом начале войны стали добровольческие батальоны, которые формировались и оснащались общинами в разных регионах Украины. В их поддержку поднялась волна мощного волонтерского движения, которое взяло на себя обеспечение защитников страны всем необходимым – от еды до техники.

Позже большинство добровольческих подразделений вошли в состав вооруженных сил Украины и украинской Национальной гвардии, а волонтерское движение пошло на убыль только тогда, когда государство взяло на себя все функции обеспечения армии. "На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины, осуществляет вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировал территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь, территории в Донецкой и Луганской областях, системно применяет военные, политические, экономические, информационно-психологические, космические, кибер - и другие средства, которые угрожают независимости, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в Стратегии военной безопасности Украины. Россия отрицает, что она является стороной конфликта на Донбассе, и то, что она является стороной трехсторонних минских договоренностей, заключенных между Россией, Украиной и ОБСЕ. 24. Оборона донецкого аэропорта Удержание украинскими вооруженными силами донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева во время вооруженного конфликта в Донбассе вошло в историю как беспрецедентная военная операция. Бои за аэропорт, по мнению военных экспертов, изменили планы Кремля по получению быстрого контроля над Украиной, поскольку противник понял, что "страна способна эффективно защищаться". Защитников аэрополрта назвали "киборгами". Семь месяцев (с конца мая 2014 года и почти до конца января 2015 года) терминалы, диспетчерскую башню и другие сооружения донецкого аэропорта удерживали немногочисленные украинские подразделения, в основном сформированные из добровольцев. С сентября они вели фактически непрерывные бои в окружении.

Ситуацию очень осложняло то, что пророссийские сепаратисты обстреливали терминалы Донецкого аэропорта и диспетчерскую башню из жилых кварталов Донецкая, прикрываясь мирными жителями. Украинские военные огонь по городу не вели.

25. Декоммунизация 9 апреля 2015 Верховная Рада Украины приняла "законы о декоммунизации", а 15 мая их подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Это четыре закона: "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики";

"О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов";

"Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов";

"О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке". В Украине запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.

26. Создание антикоррупционных органов и запуск судебной реформы Коррупция стала главным тормозом быстрого развития Украины. Для борьбы с коррупцией после Майдана 2014 был взят курс на создание антикоррупционных органов, которые призван взять под контроль все ветви власти. За это время были созданы: Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)

Национальное агентство по предупреждению коррупции (Назка)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

Государственное бюро расследований (ГБР)

Высший антикоррупционный суд (ВАС) Поддержка Украины со стороны ЕС и США во многом зависит от того, насколько эффективно эти антикоррупционные органы смогут заработать. Это касается и запуска судебной реформы. Граждане Украины не доверяют судам. Есть острая необходимость в добропорядочных судьях. Верховная Рада Украины 29 июня 2021 приняла закон, который восстанавливает работу Высшей квалификационной комиссии судей и запускает судебную реформу в Украине. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) необходима для того, чтобы заполнить вакансии в судебной системе и завершить квалификационное оценки судей.​ 27. Создание Украинского культурного фонда и Украинского института После Майдана 2014 года и начала агрессии России стало очевидным, насколько культура является мощным инструментом безопасности. В 2017 году для развития национальной культуры и искусства и поддержки культурного разнообразия была создана государственная организация – Украинский культурный фонд (УКФ).

Украинский институт занимается культурной дипломатией, налаживанием международных культурных связей и распространением знаний об украинской культуре за рубежом. 28. Создание ПЦУ и получение ей томоса об автокефалии 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), а ее предстоятелем избрали митрополита Епифания. 6 января 2019 Вселенский патриарх Варфоломей в Константинополе вручил Епифанию томос об автокефалии ПЦУ. Тем самым Православная церковь Украины вновь стала одной из 15 поместных православных церквей мира и единственной канонической православной церковью на территории Украины.

20 августа 2021 года Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину, чтобы принять участие в праздновании 30-летия Независимости Украины. 29. Утверждение закона о языке 25 апреля 2019 Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Эксперты считают принятие этого закона важным шагом в сфере безопасности для Украины, поскольку Кремль не раз подчеркивал, что его влияние в мире должно быть вездев, где звучит русская речь. Российские власти подвергли закон резкой критике.​ 30. Развитие вооруженных сил Украины На момент оккупации Крыма Украина фактически не имела дееспособной армии. Политические элиты, усыпленные подписанным в декабре 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией Будапештским меморандумом о безъядерном статусе Украины, который якобы давал гарантии безопасности украинскому суверенитету, не сочли нужным развивать вооруженные силы страны. Численность вооруженных сил сокращалась, а вооружение и технику подвергали конверсии.

Аналитики отмечают, что агрессия России (Россия отрицает, что она является стороной конфликта на Донбассе) заставила Украину возродить армию. Причем, пока государственные органы настраивали процессы, граждане отдавали деньги "на армию", покупали бронежилеты и берцы, прицелы и приборы ночного видения, ремонтировали и усовершенствовали технику, плели маскировочные сетки, передавали на фронт инструменты для оборудования блиндажей, лекарства и еду. Такая поддержка народа мобилизовала и мотивировала Вооруженные силы Украины.

"За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ на одну из самых эффективных армий в Европе", – написал в твиттере в 2018 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

Стратегический курс Украины на членство в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции Украины с начала 2019 года. Министерство обороны Украины объявило 2021-й "годом евроатлантической трансформации". Результатом трансформационных процессов должно стать создание интегрированной оборонной управленческой институты евроатлантического типа, пообещали в ведомстве.

В параде в честь Дня Независимости в Киеве 24 августа 2021 года участвуют около 5000 военнослужащих. Большинство из них - участники боевых действий. Главное же, что творит и укрепляет независимость Украины, говорят аналитики, это стремление и действия неравнодушных людей, гражданское общество. "Сильная нация, очевидно, может формироваться в период трудностей в период потерь. Это значительное испытание для украинского народа, которое он, по моему мнению, выдерживает с честью", – отмечает украинский социолог Ирина Бекешкина. Социологические опросы показывают, что, несмотря на все экономические и политические сложности, несмотря на жизнь под постоянной опасностью начала Россией широкомасштабных боевых действий, независимость Украины поддерживает большинство граждан страны. А поколения, которые сформировались в течение 30 лет существования государства Украина, больше всего ценят свободу и открытость миру. "В социологических замерах за последние несколько лет идеологические и региональные различия становятся менее весомыми, уступая возрастном фактора. Молодежь, которая родилась и росла в новых условиях глобального мира и не знала барьеров советского времени, сегодня задает новые тренды жизни, ломает стереотипы, традиции, формирует новые запросы. Это – поколение независимости", –​ говорят исследователи.