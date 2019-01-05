Патриарх Варфоломей подписывает томос об украинской автокефалии

Патриарх Константинопольской церкви Варфоломей в субботу подпишет томос об автокефалии для Украинской православной церкви. Оригинал этого документа сегодня доставили в Стамбул, где располагается резиденция Вселенского патриархата.
На церемония подписания прибыли Варфоломей и президент Украины Пётр Порошенко. Прямую трансляцию из Стамбула ведёт украинская служба Радио Свобода.
Накануне Варфоломей в своем обращении призвал всех православных мира признать новую украинскую церковь независимой и упоминать митрополита Киевского Епифания в молитвах во всех православных храмах.
- 15 декабря в Киеве прошел собор, на котором в новую структуру объединились Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. На их базе была создана новая поместная православная церковь, которая относится к Константинопольскому патриархату.
- Митрополитом Киевским в новой церкви стал 39-летний епископ Епифаний. В воскресенье 6 января Патриарх Константинопольской церкви Варфоломей вручит ему томос.
- Президент Украины Пётр Порошенко приветствовал создание новой церкви, назвав решение собора историческим событием. В свою очередь в Кремле считают, что решение об автокефалии для украинской церкви – результат "раскольнической деятельности" и вмешательства украинских властей в церковные дела. Против автокефалии Украинской православной церкви также возражает Русская православная церковь.