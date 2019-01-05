Патриарх Варфоломей подписывает томос об украинской автокефалии

Патриарх Константинопольской церкви Варфоломей в субботу подпишет томос об автокефалии для Украинской православной церкви. Оригинал этого документа сегодня доставили в Стамбул, где располагается резиденция Вселенского патриархата.

На церемония подписания прибыли Варфоломей и президент Украины Пётр Порошенко. Прямую трансляцию из Стамбула ведёт украинская служба Радио Свобода.

Накануне Варфоломей в своем обращении призвал всех православных мира признать новую украинскую церковь независимой и упоминать митрополита Киевского Епифания в молитвах во всех православных храмах.