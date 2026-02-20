Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что украинская паралимпийская команда и комитет будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за того, что российским и белорусским атлетам разрешили выступать под флагами их государств. Комитет также потребовал не использовать украинский флаг во время мероприятия.

Международный паралимпийский комитет (МПК) ранее подтвердил AFP, что допущенные к Паралимпиаде российские и белорусские атлеты смогут использовать флаги своих стран. Приглашения получили шесть россиян и четыре белоруса.

Национальный паралимпийский комитет Украины назвал "циничным" решение МПК выдать российским и белорусским атлетам так называемые двусторонние приглашения на Паралимпиаду. Ни Россия, ни Беларусь, как отмечается в заявлении, "не прошли квалификационный процесс, чтобы получить лицензии на участие в Паралимпиаде".

Ранее министр спорта Украины Матвей Бидный говорил, что спортсмены будут участвовать в соревнованиях, но ни один официальный представитель страны не будет присутствовать на церемонии открытия или на каких-либо других мероприятиях игр.

Глава МИД Украины Андрей Сибига также выступил с критикой решения МПК. "Решение допустить Россию и Беларусь под национальными символами игнорирует простую истину: эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды. Их нельзя отделить от преступлений, совершенных под их флагом. В современной России даже паралимпийский спорт используется для прославления участников войны против Украины", – написал Сибига в соцсети X.

Глава МИД Италии Антонио Таяни и министр спорта Андреа Абоди выпустили совместное заявление, в котором говорится, что правительство "категорически" несогласно с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов.

Еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф считает шаг МПК "неприемлемым". Он заявил, что не будет присутствовать на церемонии, которая пройдет в Вероне 6 марта. "Пока продолжается агрессивная война России против Украины, я не могу поддержать восстановление национальных символов, флагов, гимнов и формы, которые неразрывно связаны с этим конфликтом", – написал он в соцсети X.

Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.