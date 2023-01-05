Украина: город Бахмут разрушен более чем на 60%

Город Бахмут в Донецкой области Украины, который несколько месяцев пытаются взять российские войска, разрушен более чем на 60%. Об этом сказал в эфире украинского национального телемарафона глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.

Большая часть мирных жителей уехала из города, однако некоторые из них там всё же остаются. По словам Кириленко, в среду при российском обстреле в Бахмуте погибли две женщины.

"Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города", - сказал Кириленко. Об "успехах" защитников Бахмута заявил в вечернем обращении в среду также президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он посещал город и называл его "фортецией", то есть крепостью. Генштаб Украины в своей сводке также сообщил, что в ходе последних боёв российские военные были выбиты за пределы городской застройки.

По сообщениям западных аналитиков, в частности из Института изучения войны (ISW), российское командование в последнее время ослабило натиск на Бахмут и усилило его на другом направлении - в районе города Соледар, где, однако, прорвать фронт также не удаётся.

Источники с обеих сторон конфликта называют Бахмут (в 1924—2016 годах официально именовавшийся Артёмовск) одной из самых напряжённых точек на линии фронта, где обе стороны несут значительные потери. Глава "ЧВК Вагнера", бойцы которой участвуют в штурме Бахмута, Евгений Пригожин, заявлял, что украинские военные создали в городе "500 линий обороны". Комментирующий события на фронте бывший полевой командир сепаратистов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) отмечает, что "на участке фронта Соледар-Бахмут ЧВК "Вагнер" (основная ударная сила) и взаимодействующие части ВС РФ продолжали "разбивать лоб" о сплошные укрепления противника". Минобороны России официально о последних событиях в районе Бахмута не сообщало.