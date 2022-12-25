Институт изучения войны сообщил о снижении активности россиян у Бахмута

Российские войска снизили интенсивность атак на Бахмут. Это может означать потребность в тактической или оперативной паузе, сообщает в очередном отчёте американский Институт изучения войны.

Один из пророссийских блогеров признал, что украинские солдаты оттеснили бойцов "ЧВК Вагнера" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

По данным американских военных экспертов, на боеспособность российской армии в районе Бахмута могли повлиять серьёзные потери в рядах ЧВК. Нехватка личного состава и боеприпасов российской армии, вероятно, не позволит ей поддерживать высокий темп наступательных операций в регионе в ближайшее время, говорится в отчёте.

Тем временем утром в воскресенье, 25 декабря, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась два часа. По данным СМИ, с белорусской территории вылетел военный самолёт МиГ-31, способный нести ракеты "Кинжал". С аэродромов самопровозглашённых "ЛНР" и "ДНР" взлетели Ил-76 и два истребителя.

Российское Минобороны действия армии 25 декабря пока не комментировало. В условиях войны оперативно проверить информацию сторон конфликта невозможно.

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