Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна

Власти Украины и Польши на переговорах в Варшаве договорились о возобновлении транзита украинского зерна через польскую территорию. Транзит будет разблокирован 22 апреля.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о временном, как минимум до 30 июня, запрете на импорт зерна и десятков наименований продовольственных товаров из Украины, в частности - фруктов и овощей, вина, говядины и телятины, птицы, яиц и молока. Польские власти объяснили это "защитой интересов своих граждан", венгерские - "необходимостью защитить местный сельскохозяйственный сектор".

Решение осудили в Еврокомиссии, призвав немедленно отменить их. В понедельник власти Словакии также приостановили импорт зерна и ряда продовольственных товаров из Украины.