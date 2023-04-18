Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна

Власти Украины и Польши на переговорах в Варшаве договорились о возобновлении транзита украинского зерна через польскую территорию. Транзит будет разблокирован 22 апреля.
15 апреля Польша и Венгрия объявили о временном, как минимум до 30 июня, запрете на импорт зерна и десятков наименований продовольственных товаров из Украины, в частности - фруктов и овощей, вина, говядины и телятины, птицы, яиц и молока. Польские власти объяснили это "защитой интересов своих граждан", венгерские - "необходимостью защитить местный сельскохозяйственный сектор".
Решение осудили в Еврокомиссии, призвав немедленно отменить их. В понедельник власти Словакии также приостановили импорт зерна и ряда продовольственных товаров из Украины.
- В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на продукты из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Изначально предполагалось, что основная часть украинского зернового экспорта через Польшу и другие приграничные страны будет направлена дальнейшим потребителям, в том числе в страны Азии и Африки. Однако на деле в Польше, а также Венгрии и Румынии, оседало большое количество украинской продукции.
- Приток дешёвой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привёл к тому, что у местных товаров резко снизилась конкурентоспособность. Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран, в том числе Польши и Венгрии.
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