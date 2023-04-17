Словакия присоединилась к запрету на импорт зерна из Украины

Власти Словакии в понедельник ввели временный запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Это сделано для того, чтобы защитить местных производителей. Ранее такой запрет ввели Польша и Венгрия. Сейчас введение таких же мер рассматривает Болгария.

В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз зерна из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Кроме зерновых, пошлины и квоты были отменены и на другую украинскую сельскохозяйственную продукцию, включая масличные культуры, сахар, мясо птицы и яйца.

Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран. Приток дешёвой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привёл к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность. Они не могут снижать цены на свои продукты, и их производство становится убыточным.

Брюссель предложил в общей сложности 56,3 миллиона евро в качестве компенсации пострадавшим фермерам. Из этой суммы Польша получит почти 30 миллионов евро, Болгария – 16,7 миллиона, а Румыния – 10 миллионов. Решение было одобрено странами ЕС 30 марта. Но власти пострадавших стран считают эти выплаты слишком маленькими, а меры – недостаточными.

31 марта правительства Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии обратились в Еврокомиссию с запросом о возвращении квот и пошлин на украинскую сельхозпродукцию. Они подчёркивали, что такая мера необходима для защиты интересов их собственного сельского хозяйства.

Однако Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины еще на год, с июня 2023 года по 5 июня 2024 года. После этого министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку. 15 марта Польша и Венгрия ввели односторонний временный запрет на импорт украинского зерна.

Еврокомиссия подвергла односторонние меры критике, подчеркнув, что торговая политика должна согласовываться на уровне Евросоюза. Министерство продовольствия и аграрной политики Украины также заявило, что запреты противоречат существующим двусторонним соглашениям по экспорту. Ведомство призвало к переговорам по урегулированию вопроса.