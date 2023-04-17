Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Словакия присоединилась к запрету на импорт зерна из Украины

Власти Словакии в понедельник ввели временный запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Это сделано для того, чтобы защитить местных производителей. Ранее такой запрет ввели Польша и Венгрия. Сейчас введение таких же мер рассматривает Болгария.

В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз зерна из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Кроме зерновых, пошлины и квоты были отменены и на другую украинскую сельскохозяйственную продукцию, включая масличные культуры, сахар, мясо птицы и яйца.

Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран. Приток дешёвой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привёл к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность. Они не могут снижать цены на свои продукты, и их производство становится убыточным.

Брюссель предложил в общей сложности 56,3 миллиона евро в качестве компенсации пострадавшим фермерам. Из этой суммы Польша получит почти 30 миллионов евро, Болгария – 16,7 миллиона, а Румыния – 10 миллионов. Решение было одобрено странами ЕС 30 марта. Но власти пострадавших стран считают эти выплаты слишком маленькими, а меры – недостаточными.

31 марта правительства Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии обратились в Еврокомиссию с запросом о возвращении квот и пошлин на украинскую сельхозпродукцию. Они подчёркивали, что такая мера необходима для защиты интересов их собственного сельского хозяйства.

Однако Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины еще на год, с июня 2023 года по 5 июня 2024 года. После этого министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку. 15 марта Польша и Венгрия ввели односторонний временный запрет на импорт украинского зерна.

Еврокомиссия подвергла односторонние меры критике, подчеркнув, что торговая политика должна согласовываться на уровне Евросоюза. Министерство продовольствия и аграрной политики Украины также заявило, что запреты противоречат существующим двусторонним соглашениям по экспорту. Ведомство призвало к переговорам по урегулированию вопроса.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG