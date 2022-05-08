Украина и РФ заявляют о потерях противника у острова Змеиный

Украинская и российская стороны второй день подряд заявляют о боях в акватории Чёрного моря, в районе украинского острова Змеиный. Стороны заявляют о потерях, которые понёс противник. Независимо подтвердить эти сообщения в условиях войны крайне трудно.
Оперативное командование "Юг" Вооружённых сил Украины" в воскресенье сообщило, что беспилотники "Байрактар" уничтожили два десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и один катер типа "Серна" (о его уничтожении сообщаось и ранее). Кроме того, сообщается об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "Тор", уже второго за двое суток.
В соцсетях также появилось видео, предположительно снятое с беспилотника, на котором видно, как два самолёта Су-27 наносят удары по объектам на острове Змеиный. Утверждается, что речь идёт об украинских самолётах. Когда снято видео - неизвестно.
Минобороны России утром 8 мая заявило, что в ночь на воскресенье у острова были уничтожены "два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", а в районе Одессы уничтожен украинский корвет. Накануне Минобороны сообщало об уничтожении ещё двух украинских боевых самолётов и трёх вертолётов с десантом, а также десантного катера.
Прокремлёвские телеграм-каналы утверждают, что российские военные на днях покинули остров, после чего там попытался высадиться украинский десант на вертолётах, который якобы и был уничтожен. Появилось видео удара по вертолёту над островом Змеиный, однако неясно, какой из сторон конфликта принадлежал вертолёт. Украинские СМИ утверждают, что он российский.
8 мая продолжаются ракетные обстрелы объектов в Одесской области. Это может быть связано с продолжающимся противостоянием вокруг острова Змеиный, контроль над которым облегчает контроль над северо-западной частью Чёрного моря.
- Остров Змеиный стал широко известен после того, как группу украинских военных наградили за героизм после отказа от требования сдаться, поступившего с флагмана Черноморского флота России крейсера "Москва" в первые дни российского вторжения. Остров был занят российскими войсками, украинские военные взяты в плен и впоследствии обменяны на пленных россиян. Позднее, в середине апреля, крейсер "Москва" затонул. Киев утверждает, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара.
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