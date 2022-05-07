Киев сообщил об ударе по российскому десантному катеру вблизи Змеиного

Украинские военные утверждают, что им удалось потопить ещё один российские корабль в Чёрном море, вблизи острова Змеиный.

По сведениям Минобороны Украины, беспилотный летательный аппарат "Bayraktar TB2" уничтожил десантный корабль типа "Серна", а также два зенитных ракетных комплекса "Тор". Ведомство опубликовало в твиттере видео, отметив, что на нём запечатлён удар по судну.

Это сообщение в условиях войны не может быть оперативно проверено. Когда был нанесён удар, не ясно. В Минобороны России сведения не комментировали.

Остров Змеиный в Одесской области стал широко известен после того, как группу украинских военных наградили за героизм после отказа от требования сдаться, поступившего с флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" в первые дни российского вторжения. Позднее, в середине апреля, этот крейсер затонул. Киев утверждает, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара. В США подтвердили версию украинских властей о случившемся с "Москвой".

2-го мая командующий Вооружёнными силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что украинская армия уничтожила вблизи Змеиного два российских катера типа "Раптор".

Среди прочего, 7-го мая поступили сообщения о новом обстреле Одессы. Две российские ракеты попали в уже поврежденную ранее взлетно-посадочную полосу аэропорта города. Об этом сообщила глава пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее данным, в результате попадания еще четырех ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе Одессы. После ракетного удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет. Наталья Гуменюк добавила, что по Одессе ракетный удар нанесен шестью ракетами посредством стратегической авиации, ориентировочно с Касийского направления.