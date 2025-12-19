Рубио: США на переговорах ищут баланс интересов Москвы и Киева

Новый раунд переговоров США и Украины пройдет 19 и 20 декабря в Майами. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Он вновь отметил, что завершить россйско-украинский конфликт возможно лишь дипломатическим путем.

По словам Рубио, дипломатическое урегулирование предполагает взаимные уступки: обе стороны "что-то отдают и что-то приобретают". Задача США – понять, "что Россия и Украина могут потерять и что они ожидают получить". При этом решение будут принимать Москва и Киев, а Вашингтон выступает посредником, отметил глава Госдепартамента.

"Я думаю, мы добились прогресса, но ещё многое нужно сделать. Очевидно, что сложнейшие проблемы всегда [решаются] последними", – подчеркнул Рубио.

О том, что делегации Украины и США проведут консультации а Майами, сообщил и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Журналист Axios Барак Равид сообщад, что в обсуждениях могут участвовать советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании, а также глава МИД Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара Мухаммед Аль Тани. Но источники "РБК-Украина" не подтвердили участие представителей Турции и Катара.

Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что мирный процесс "к чему-то приближается", отметив, что Россия может изменить позицию из-за нежелания Украины идти на компромиссы по определённым вопросам.

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве заявил, что Вашингтон предлагал Москве "определённые компромиссы" и что на встрече в Анкоридже Россия "согласовала и практически согласилась" с предложениями Трампа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва готовит контакты с США, чтобы понять, как изменился американский план после согласования с Киевом. Издание Politico писало, что возможные переговоры представителей России и США могут пройти 20–21 декабря в Майами. Прямых контактов российской и украинской делегаций там не планируется.