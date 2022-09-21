Украина и страны Запада: мобилизация – признак неудач России в войне

Представители Украины прокомментировали объявление в России частичной мобилизации, заявив, что оно является признаком того, что российская армия терпит неудачи на фронте.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал объявление мобилизации "комплексной программой утилизации россиян".

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк задал риторический вопрос, идёт ли "спецоперация", как российские власти называют войну, по плану. Он также отметил, что россияне, рассчитывая разгромить Украину за 3 дня, на 210-й день войны получили мобилизацию.

Президент Украины Владимир Зеленский ещё до объявления мобилизации, но после назначения референдумов о присоединении к России на оккупированных территориях Украины, заявил, что в России не происходит ничего неожиданного и Киев не меняет свою позицию.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что последние шаги президента РФ Владимира Путина де-факто являются признанием с его стороны, что Россия начала проигрывать в войне. Он заявил, что Путин нарушил свои же обещания не мобилизовывать граждан. "Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть того факта, что сейчас Украина выигрывает в войне, международное сообщество объединено, а Путин становится глобальным изгоем", – заявил Бен Уоллес.

Путин не давал прямых обещаний не объявлять мобилизацию, однако неоднократно заявлял, что в так называемой спецоперации не будут участвовать призывники.

Посол США в Киеве Бриджит Бринк назвала решение России о мобилизации и проведении референдумов "признаками слабости и провала". С осуждением решения Путина выступили также Германия и Франция.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что объявление мобилизации - очередное доказательство того, что Владимир Путин не заинтересован в мире, и одновременно признак того, что вторжение в Украину идёт не по плану. Он также подтвердил, что страны ЕС уже начали консультироваться о возможных ответных шагах в связи с последними событиями - объявлением мобилизации, планами провести референдумы на оккупированных Россией территориях, последними сообщениями о массовых захоронениях жертв агрессии.