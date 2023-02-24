Украина намерена заминировать приграничную полосу шириной 2 км

Полоса вдоль украинской границы с Россией и Беларусью будет расширена до 2 километров и заминирована. Как сообщило агентство УНИАН, со ссылкой на Telegram министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова, это изменение предусмотрено законом, принятым 24 февраля Верховной Радой Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите государственной границы". "Это практически будет заминированная территория", - написал Немчинов.

По его словам, внесенные изменения также позволили урегулировать вопрос привлечения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и полиции к выполнению задач по охране государственной границы в условиях военного положения.

УНИАН сообщает, что за принятие закона проголосовали 310 народных депутатов. В Верховной Раде 450 депутатских мест.

С началом войны Лукашенко отдал военную инфраструктуру Беларуси в полное распоряжение Кремля. Для усиления российских вооруженных сил режим Путина продолжает поглощение белорусских заводов, отмечает агентство УНИАН.

В Кремле разработан детальный план "ползучей аннексии" Беларуси политическими, экономическими и военными средствами до 2030 года. По данным журналистов, согласно плану, подготовленному осенью 2021 года, Кремль собирается не позднее конца десятилетия сформировать союзное государство России и Беларуси, информирует украинское агентство УНИАН.