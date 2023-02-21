Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Главные новости

Центр "Досье" узнал о стратегии Кремля по поглощению Беларуси

Путин и Лукашенко

Центр "Досье", как и ещё одиннадцать СМИ из Европы и США, получил документ со стратегией Кремля по интеграции Беларуси в Россию к 2030 году.

Документ называется "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении". Его разработкой занималась, как утверждается, администрация президента России совместно с СВР, ФСБ и Генштабом вооружённых сил России. Планы на Беларусь строились в 2021 году и после российского вторжения в Украину в долгосрочной перспективе не изменились, пишет "Досье".

Согласно стратегии, к 2030 году Кремль намерен завершить реформу Конституции Беларуси с учётом российских интересов, добиться верховенства в стране русского языка над белорусским и ввести упрощённую процедуру выдачи белорусам российских паспортов.

Кроме того, в Кремле хотят контролировать информационное пространство Беларуси, открыть в стране пункты сдачи ЕГЭ, а также научные и культурные центры. Предполагается, что это будут филиалы Россотрудничества, в которых зачастую под прикрытием работают российские разведчики, пишет "Досье".

До конца 2022 года перед администрацией президента России стояла задача убедить руководство Беларуси в необходимости работы над Союзным государством, формально созданным ещё в 2000 году.

В ноябре 2022 года в рамках так называемого интеграционного декрета Союзного государства были приняты 28 программ по торгово-экономической интеграции стран. Они касаются общих энергетических и финансовых рынков, синхронизации налоговой и таможенной политики. Тогда же была утверждена совместная военная доктрина.

На этапе согласования этих программ Лукашенко уверял, что экономическая интеграция с Россией не угрожает суверенитету Беларуси. Путин же тогда заявил, что после создания экономического базиса может начаться и политическое сближение двух стран.

Помимо целей, в стратегии описаны и угрозы планам России в Беларуси, пишет "Досье". В Кремле опасаются сближения Беларуси с членами НАТО, влияния националистических и прозападных политиков на Лукашенко, отказа от преподавания в Беларуси на русском языке. Также угрозой считалась замена российских вакцин против COVID-19 на американские и европейские.

Вторжение России в Украину планы не изменило. "Долгосрочная цель по достижению полного контроля над Беларусью всё ещё в силе", – считает источник СМИ, так же получившего внутренний документ Кремля. Кроме того, все опрошенные эксперты сошлись на том, что из-за помощи России в войне Лукашенко потерял остатки своей независимости.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG