Центр "Досье" узнал о стратегии Кремля по поглощению Беларуси

Центр "Досье", как и ещё одиннадцать СМИ из Европы и США, получил документ со стратегией Кремля по интеграции Беларуси в Россию к 2030 году.

Документ называется "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении". Его разработкой занималась, как утверждается, администрация президента России совместно с СВР, ФСБ и Генштабом вооружённых сил России. Планы на Беларусь строились в 2021 году и после российского вторжения в Украину в долгосрочной перспективе не изменились, пишет "Досье".

Согласно стратегии, к 2030 году Кремль намерен завершить реформу Конституции Беларуси с учётом российских интересов, добиться верховенства в стране русского языка над белорусским и ввести упрощённую процедуру выдачи белорусам российских паспортов.

Кроме того, в Кремле хотят контролировать информационное пространство Беларуси, открыть в стране пункты сдачи ЕГЭ, а также научные и культурные центры. Предполагается, что это будут филиалы Россотрудничества, в которых зачастую под прикрытием работают российские разведчики, пишет "Досье".

До конца 2022 года перед администрацией президента России стояла задача убедить руководство Беларуси в необходимости работы над Союзным государством, формально созданным ещё в 2000 году.

В ноябре 2022 года в рамках так называемого интеграционного декрета Союзного государства были приняты 28 программ по торгово-экономической интеграции стран. Они касаются общих энергетических и финансовых рынков, синхронизации налоговой и таможенной политики. Тогда же была утверждена совместная военная доктрина.

На этапе согласования этих программ Лукашенко уверял, что экономическая интеграция с Россией не угрожает суверенитету Беларуси. Путин же тогда заявил, что после создания экономического базиса может начаться и политическое сближение двух стран.

Помимо целей, в стратегии описаны и угрозы планам России в Беларуси, пишет "Досье". В Кремле опасаются сближения Беларуси с членами НАТО, влияния националистических и прозападных политиков на Лукашенко, отказа от преподавания в Беларуси на русском языке. Также угрозой считалась замена российских вакцин против COVID-19 на американские и европейские.

Вторжение России в Украину планы не изменило. "Долгосрочная цель по достижению полного контроля над Беларусью всё ещё в силе", – считает источник СМИ, так же получившего внутренний документ Кремля. Кроме того, все опрошенные эксперты сошлись на том, что из-за помощи России в войне Лукашенко потерял остатки своей независимости.